El Balonmano Costa del Sol Málaga dio una exhibición de garra, coraje y ambición para ganar un partido que tuvo perdido durante muchos minutos. Completó unos últimos 15 magistrales para sumar dos puntos cruciales para seguir portando el bastón de la segunda plaza de la Liga Guerreras Iberdrola. Se impuso al Motive.co Gijón (26-22) en un Carranque que dio alas y empujó cuando estaba contra las cuerdas.

Sara Bravo dio goles en plena remontada y se agigantó bajo los palos Merche Castellanos, que levantó un muro en su portería. Quedan tres duelos de la fase regular y las «panteras» siguen dependiendo de sí mismas.

Lucía Alonso frenaba en el inicio a las malagueñas, que tenían ocasiones manifiestas pero no las transformaban. La joven meta sumaba varias paradas y daba aire a las de Cristina Cabeza. Carmen Arroyo sobresalía y ofrecía las primeras ventajas a las visitantes. Con 5-8 lo paraba por primera vez Suso Gallardo porque los síntomas no era buenas. No conseguía tejer la malla defensiva el Costa del Sol Málaga y en ataque no fluía el flow. Estaban cómodas las gijonesas, que no conseguían matarlo al descanso. Dos goles en pocos segundos daban vida a las malagueñas (12-14).

Se volvía a escapar el Motive.co Gijón, con las ideas claras y que estaba haciendo un encuentro serio. La renta se mantenía en los cuatro goles (16-20, 17-21), imposible de comprimir. Ahí el técnico local cambió la defensa y tocó la tecla. Del 17-21 se pasó al 26-22 final. Entre medios 15 minutos magistrales. Un gol en contra con una Merche Castellanos sensacional, gigante. En el otro lado del parqué Sara Bravo martilleaba desde el extremo y Rocío Campigli le ponía el lazo desde el pivote con su conexión con Silvia Arderius. Dos puntos trabajados de abajo a arriba que son fundamentales. La garra del Costa del Sol Málaga le permite continuar segundo de la Liga Guerreras Iberdrola.

El Gurpea Beti-Onak Azparren Gestión, siguiente pantalla para las costasoleñas.