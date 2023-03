El marcador, una jornada más, reflejó un castigo demasiado grande que no se mereció el BeSoccer CD UMA Antequera frente al Barça (2-5). El equipo universitario se marchó con la satisfacción de haberle devuelto a su afición el apoyo incansable desde las gradas en forma de lucha y entrega incansable en la pista. El resultado, por supuesto, no le dejó contento. Estuvo cerca de haber llegado a los instantes finales con la posibilidad de llevarse, como mínimo, un punto. No pudo ser. El conjunto azulgrana demostró el porqué comanda la clasificación de la máxima categoría. Sus jugadores marcan la diferencia y saben imponer su talento en el momento adecuado como ocurrió en su visita a la Ciudad de Los Dólmenes. Dyego, Antonio, Ferrao y Adolfo dejaron su rúbrica en forma de gol. Pablo Ordóñez, con la colaboración de un rival, y Miguel marcaron los tantos de la ilusión y que ayudaron a creer en un desenlace más positivo del que se produjo.

Los tres puntos, de la 23ª jornada, cayeron del lado del Barça, mientras que el BeSoccer CD UMA Antequera se quedó sin recompensa al buen partido realizado. El objetivo no cambia y, la próxima semana, la visita a Santa Coloma se antoja como clave para estar más cerca de una permanencia que se endurece más tras los triunfos de Levante ante el Jimbee Cartagena (4-2) y del Córdoba Patrimonio de la Humanidad frente al Manzanares (5-1). El UMA Antequera es 11º en estos momentos con 24 puntos, 4 más que el Quesos Hidalgo Manzanares FS, penúltimo clasificado, en puestos de descenso. Los universitarios tendrán un duro final de temporada para lograr la permanencia en la Liga Nacional de Fútbol Sala.