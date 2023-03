La concejala de Deporte, Noelia Losada, y el presidente del Real Club de Campo Málaga, Antonio Cerdán, presentaron ayer el XXVII Torneo de Golf ‘Ayuntamiento de Málaga’ que se va a celebrar este sábado 25 de marzo. Este torneo está patrocinado por el Ayuntamiento de Málaga.

El campo ‘Old course’ del Parador de Golf de Málaga será el escenario una vez más de este evento, que se celebra desde 1996, con Miguel Rosendo como presidente del club. Esta edición va a congregar a 120 jugadores repartidos en tres categorías: Primera: caballeros (hándicap 0,0-12,6) y damas (hándicap 0,0-12,9). Segunda: caballeros (hándicap 12,7-20,8) y damas (hándicap 13,0-21,2). Tercera: caballeros (hándicap 20,9-28,1) y damas (21,3-35,1).

Sólo se exigirá estar federado y no habrá un hándicap mínimo para participar. Las salidas se dispondrán desde los hoyos 1 y 10 por orden de hándicap y en el torneo podrán participar socios y no socios, con estos precios: abonado con green fee (25 euros); abonado sin green fee (45 euros); y no abonado (65 euros).

La web en la que los interesados pueden inscribirse es: https://www.rccm-golf.com/inscripcion-torneos.php y este plazo se cerrará el 24 de marzo, a las 10:00 de la mañana o cuando se ocupen todas las plazas.