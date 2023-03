Luis de la Fuente, el seleccionador español, cree mucho en frases cortas que puedan causar impacto en sus futbolistas. Le gusta recordar algunos conceptos de manera breve y concisa. Y en el partido ante Noruega dejó una sentencia para resumir sus sensaciones: "Nada en la vida se conseguie sin esfuerzo", fue su resumen.

El técnico argumentó que “el sufrimiento no me da miedo, entiendo mi vida constante sufrimiento, trabajo y superación. Es parte inherente al deporte y no es peyorativo”.

De la Fuente consideró normal que España pasara momentos de apuros ante un rival que complicó mucho la vida como Noruega. "Los partidos no duran 40 minutos sino 90 y hay que valorarlo todo". La Roja mejoró con los cambios y, sobre todo, con la entrada de un Joselu imperial, autor de dos goles en su primer partido como internacional.

El técnico estuvo muy activo durante todo el partido. Levantado de forma constante, no paró de dar instrucciones y corregir a sus futbolistas. "No fue un partido sublime", reconoció. Su grado de exigencia es máximo, si bien también considera que "se pusieron los cimentos para crecer".

La familia

España goleó a Noruega en la estrena de la Eurocopa del 2024 en el debut de De la Fuente, si bien él con una sonrisa siempre recuerda el atípico partido durante la pandemia en el que sustituyó de forma interina a Luis Enrique frente a Lituania. "No es mi debut, pero me siento como un debutante", dijo alegre.

Su tono fue de mayor emoción cuando habló de sus sensaciones personales. "Soy muy feliz", apuntó y tenía la dedicatoria clara: "Me acuerdo de los que no están, me hubiera gustado que mis padres estuvieran aquí, pienso en mi familia".

España dio un primer paso y el martes toca el siguiente frente a Escocia. Luis de la Fuente dejó su sello en el estreno tanto en el juego como en su forma de ser. Directo, sencillo y con ganas de que la selección vuelva a ser el equipo de todos. En Málaga lo consiguió con una ciudad entregada a una selección.