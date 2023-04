Real Madrid-Chelsea: La hora de los intocables de Ancelotti.

Regresa la Champions y el Real Madrid se pone el frac para medirse a un Chelsea que se ha convertido en un colegio de ricos. Un equipo inflacionado económica y deportivamente. Todd Boehly, inversor americano con una fortuna de 4.200 millones de euros que es copropietario de Los Angeles Lakers y Los Angeles Dodgers, pagó el pasado 6 de mayo 5.000 millones de euros a Roman Abramovich por el club.

641 millones en fichajes

Esa cifra disparatada ha derivado posteriormente en un despilfarro financiero en el mercado invernal en el que han fichado a Enzo Fernández (121 millones), Mudryk (70+30 en variables), Badiashile (38), Madueke (35), Malo Gusto (30), Andrey Santos (12,5), Fofana (12) y Joao Félix (11 por la cesión). Un total de 359,5 millones, a los que sumar lo gastado en el mercado de verano previo, llegando hasta los 641 millones de euros, con lo que se convierten en el club de la historia que más dinero ha invertido en una sola temporada, superando por mucho los 380 millones del Barcelona en la temporada 2017-18, los 355 del Real Madrid en la 2019-20 y los 317'5 del City en la 2017-18.

El Chelsea llega al Bernabéu instalado en el caos, tras sentar a tres entrenadores en su banquillo en los últimos diez días (Potter, Sartor y Lampard) sin conocer la victoria. Finalmente Frank Lampard se quedará en el banquillo 'blue', como interino, a la espera de que decidan quién dirigirá al club la próxima temporada: Nagelsmann, Luis Enrique, Mourinho... hasta Ancelotti ha aparecido en la lista de posibles. Algo que el italiano ha descartado. Un modo de gestión completamente opuesto al del Real Madrid, donde Florentino Pérez y José Ángel Sánchez gobiernan el club con mano de hierro y guante de seda.

El 'recado' de Ancelotti

En el vestuario Carletto maneja con su naturalidad habitual al grupo. Pero el italiano se ha cansado de escuchar que es un buen gestor y de ver cómo no se le reconoce su trabajo táctico. Por eso ha dejado un mensaje contundente a la planta noble del Bernabéu, donde aún se minusvalora su jerarquía técnica, a la grada y a los medios. "Todos me reconocen que soy fantástico en la gestión, pero hay otras cosas. Este equipo está bien trabajado. Si tenemos la suerte de ganar la Copa, en dos años habremos ganado todos los títulos que se pueden ganar. Otros no los han ganado nunca", advirtió desafiante. Mensaje relevante con el debate abierto sobre su continuidad.

El Madrid llega reforzado tras golear en el Camp Nou en este final de temporada en el que está a seis partidos de conquistar dos títulos más. Ancelotti no esconde la jerarquía que ha instaurado en la plantilla. Regresarán los llamados 'intocables' con Kroos al violín, Modric a la batuta, Vinicius a la guitarra y Benzema al tambor. Siendo el partido de ida, no parece que el técnico quiera forzar el once, por lo que Nacho ocuparía el lateral izquierdo apostando por sumar en el medio los pulmones de Camavinga y las piernas de Valverde. Lo que dejaría para el plan B a Rodrygo y Tchouameni, además de los revulsivos habituales, Asensio y Ceballos. En el caso de que Carlo prefiera afilar su propuesta, Camavinga pasaría el carril zurdo con Valverde blindando el medio y Rodrygo verticalizando la derecha.

El Chelsea, por su parte, es un mar de dudas. Undécimo en la tabla, viene de caer ante el Wolverhampton de Lopetegui. Lampard quiere ganar consistencia en la medular, con Enzo, Kovacic y Gallagher, dejando el ataque a Sterling, Joao Félix y Kai Havertz. Delantera que ofreció un rendimiento pobre ante los Wolves, por lo que a la hora de partido echó mano de Mudryk, Aubameyang y Pulisic, con idéntico resultado. Tiene individualidades el Chelsea, pero no hay un jugador dominante en ataque. Havertz es un delantero peculiar, Sterling es la mitad de determinante de lo que piensa y el resto tiene más talento que regularidad: Joao Félix, Mudryk, Pulisic... Por no hablar de lo defensivo, donde es un castillo de naipes por más que coleccione centrales. Un rival perfecto para este Madrid de pegada granítica que penaliza cada error rival.

El aviso del Chelsea

Nadie olvida en Madrid el mal rato que les hicieron pasar los blues el año pasado en los cuartos de final. Llegaban al Bernabéu tocados por el 1-3 de la ida, pero el Real Madrid llegó a estar seis minutos eliminados, los que pasaron entre el 0-3 de Werner, en el 75, y el gol de Rodrygo en el 81. Fue la segunda de las remontadas épicas en el camino a una Champions, "que la ganamos porque la merecimos", concluyó un Ancelotti inusualmente reivindicativo.