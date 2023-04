La selección española de tenis domina 2-0 a México en la eliminatoria Qualifier de la Billie Jean King Cup by Gainbridge que ha arrancado este viernes en el Club de Tenis Puente Romano de Marbella. Sara Sorribes y Nuria Párrizas resolvieron sus respectivos encuentros ante Fernanda Contreras 6-0, 6-0 y Renata Zarazúa 6-4, 6-3.

«La valoración es de diez», resumió Anabel Medina al final de esta primera jornada. La capitana española advirtió, sin embargo, que «este dos a cero, entre comillas, no sirve para nada porque necesitamos un punto más. Pero sí que es cierto que te hace estar más tranquila a la hora de jugar, pero sin perderle la cara a los partidos». España buscará en la jornada final del sábado, el punto necesario para certificar su clasificación para las Finales que se celebrarán a finales de noviembre.

Gran vuelta de Sara

La serie arrancó con las ganas de ver, de nuevo, en acción a Sara Sorribes, tras su regreso a la competición la semana pasada en Bogotá después de cinco meses.

La castellonense firmó un regreso inmaculado, aunque aseguró: «Sinceramente creo que ha sido un partido más ajustado de lo que dice el resultado porque los tres primeros juegos han sido muy duros. Era un poco mi planteamiento porque sabía que tenía que encontrar la manera en que tenía que jugar y sabía que tenía que encontrarla al principio».

A pesar de su inactividad, sorprende el estado de forma en el que ha vuelto la ex Top-32 mundial. Para ella, la razón está muy clara: «Tener un muy buen equipo, sin lugar a duda. Yo no he hecho absolutamente nada durante este tiempo, simplemente dejarme llevar, escuchar, e ir todos los días con la máxima ilusión y ganas a entrenar».

Párrizas ejerce de nº 1

El encuentro de Nuria Párrizas con Renata Zarazúa resultó mucho más igualado. La granadina se adelantó rápidamente en el marcador, pero vio cómo la mexicana le remontaba dos rupturas antes de ceder la primera manga. «Sinceramente creo que me he metido más presión de la que tocaba. Al final piensas que está tu familia, tu equipo, tus amigos y que estás jugando en casa de número uno», reconoció.

Nuria Párrizas podría apuntar el tercer y definitivo punto para España ante Fernanda Contreras a partir de las 11.00 horas. En caso contrario, Sara Sorribes se enfrentaría a Renata Zarazúa o habría que esperar al dobles entre las españolas Rebeka Masárová y Marina Bassols, y las mexicanas Giuliana Olmos y Marcela Zacarías.