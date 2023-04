Tras las victorias de Sara Sorribes y la propia Párrizas en los dos primeros duelos de la eliminatoria, disputados el viernes en el Club de Tenis Puente Romano en Marbella, España logró a mediodía de este sábado el pleno para el equipo capitaneado por Anabel Medina, que se asegura su presencia en las Finales que se celebrarán en noviembre, en sede aún por designar.

La granadina repitió en la pista marbellí, después de haberle otorgado el segundo punto de la serie a su país en el segundo partido ante Renata Zarazúa este viernes en un 6-4 y 6-3 que la dejó a un paso de obrar la clasificación.

En principio, la jugadora que iba a defender al equipo mexicano en la tierra batida de Marbella iba a ser Fernanda Contreras, la número uno del combinado azteca, pero hubo un cambio y finalmente la sustituyó Marcela Zacarías, 196 del ránking y debutante en la eliminatoria.

Sin ningún signo de cansancio tras el exigente duelo que jugó en el día anterior, Párrizas mostró una mayor contundencia contra su rival comenzando un primer set que fue inmaculado en todos los sentidos.

Los juegos a favor de la española fueron cayendo uno tras otro (5-0), mientras la mexicana Zacarías chocaba contra el gran estado de forma de la española y contra sí misma, ya que tampoco estaba siendo capaz de encontrar la solidez en el saque.

Varias dobles faltas parecían síntomas negativos para la tenista de México, que jugaba con la presión de no poder fallar para mantener con vida a su equipo en el clasificatorio.

Sin embargo, Zacarías sacó fuerzas de la nada para ganarle desde el servicio a Párrizas y empezó a creer en su tenis hasta que finalmente se quedó en intento, porque la española logró cerrar el primer set por 6-3.

Esa respuesta de Zacarías fue un toque de atención para la número 88 del mundo, que volvió a dar un acelerón para colocarse 3-0 en la segunda manga, continuar rompiendo el saque de la mexicana y avanzar hacia la victoria con el definitivo 6-0, para celebración de todo el equipo.

Anabel Medina: "España tiene la capacidad de ganar la Billie Jean King Cup"

La capitana del equipo español de la Billie Jean King Cup, Anabel Medina, ha asegurado que la "unión" que muestran sus jugadoras le invita a pensar que pueden ganar el título en las Finales. "Desde que soy capitana han pasado 13 jugadoras por el equipo, de 14 eliminatorias hemos ganado 11, somos el tercer país del mundo... España tiene la capacidad de ganar la Billie Jean King Cup porque hoy se ha demostrado que la unión de un equipo hace mucho", señaló en rueda de prensa. La valenciana explicó que el resultado ante las mexicanas ha sido "muy abultado" y quizás "no ha sido la realidad de lo que ha ocurrido en la pista". "Ahora, sobre el papel, parece que esto era lo lógico, que España tenía que ganar y que no tiene tanto mérito. Esta eliminatoria se ha ganado porque se ha hecho un trabajo muy bueno desde el principio", insistió. "España fue muy superior por el trabajo que se ha hecho. ¿Tenemos opciones de ganar la Billie Jean King Cup? Pues sí, las tenemos. Ojalá juguemos en casa, y el factor casa es un extra. Confío en todas las jugadoras que pasan por el equipo y que afrontan de esta manera la competición. Son conscientes de que somos una piña, de que las que juegan y las que no, todas participan. Hay que ir con la mentalidad de que si estamos unidas y trabajamos para ello se pueden conseguir grandes cosas", continuó.