Si el dueño de tu equipo es extranjero, prepárate para sufrir por el descenso

¿El propietario de tu equipo es un señor extranjero que prometió grandes éxitos en los próximos años? Bien, es probable que te mintiera. Ojo, también si es español, pues el pasaporte nunca fue garantía de nada. Pero los inversores llegados a LaLiga desde el exterior de nuestras fronteras tienden a seguir cierto patrones. Ahí está la clasificación, y en especial la pelea por el descenso, como testigo de esta temporada en Primera División.

Porque a falta de 10 jornadas para la clausura del campeonato, las cinco últimas posiciones de la tabla están ocupadas por otros tantos clubes cuyo capital mayoritario está en manos extranjeras. A saber: el saudí Almería (30 puntos), el brasileño Valladolid (32), el singapurense Valencia (27), el chino Espanyol (27) y el argentino Elche (13).

La pelea por no bajar a Segunda no queda acotada a esos cinco equipos, pues andan también cerca de la quema los ‘españolísimos’ Getafe (30), Cádiz (31) y Sevilla (32). Pero no deja de ser curioso que el cuarto final de la clasificación esté ocupado por cinco de los siete equipos con propietario extranjero. Los otros dos tampoco están demasiado lejos, de hecho están justo por encima de los tres anteriores: el estadounidense Mallorca (34) y el emiratí Girona (35).

Los 10 primeros son ‘españoles’

Otro posible resumen de la situación, en fin, es que los 10 primeros clasificados de LaLiga son clubes propiedad de sus socios o de empresarios españoles, mientras que entre los 10 últimos hay siete de capital extranjero. ¿Es normal que así sea, en función de su potencial económico? No del todo, puesto que tanto el Valencia como el Almería están en el top10. Y se mira el límite salarial, quienes están en la mitad alta son Valencia y Espanyol.

Cotejar la clasificación, la bandera de la propiedad y los datos económicos arroja varias conclusiones. Una de ellas es que la inversión extranjera se concentra, de manera mayoritaria, en clubes medianos o pequeños de LaLiga. Hay que sacar de la ecuación de Real Madrid, Barça, Athletic y Osasuna, que mantienen su condición de clubes deportivos, pero parece claro que los inversores no apuestan (a excepción de Peter Lim y el Valencia) por la gama media-alta del campeonato: Sevilla, Betis, Real Sociedad, Villarreal...

La diferencia con la Premier

Algo que contrasta con lo que ocurre en la Premier League, una competición en la que solo tres equipos tienen capital mayoritario británico: el Tottenham y los modestos Brighton y Brentford. Y entre los 17 restantes hay de todo, desde transatlánticos como Manchester United, Liverpool y Manchester City hasta los clubes más pequeños de la categoría.

No se puede obviar que la Premier es la primera liga del mundo en proyección y volumen de negocio, pero también que es una competición que permite muchas más libertades y riesgos a los propietarios de los clubes. De hecho, LaLiga tiene abierta una batalla para denunciar que el superior poder inversor de su competidor inglés viene dado por las inversiones a pérdidas de sus dueños y que se trata de un modelo insostenible.

Al Thani, Piterman, Ali Syed...

Un modelo al que la competición española puso coto hace unos años, en los que los impagos a Hacienda y la Seguridad Social y los concursos de acreedores estaban a la orden del día. Antes ya empezó a haber desembarco de propietarios extranjeros que prometían el oro y el moro y que acabaron casi con la desaparición de los clubes, como el Alavés de Piterman y el Racing de Ali Syed. Y sin olvidar en este repaso el caso del Málaga, al que Al Thani va a llevar a Primera RFEF salvo milagro de los de Pellicer en estas próximas jornadas.

Así que, volviendo al inicio, si tu equipo está en manos extranjeras, prepárate para sufrir lo que queda de temporada. No todos son comparables, está a años luz la gestión de Ronaldo en Valladolid con la de Lim en Valencia, por mencionar dos ejemplos antagónicos. Pero ninguno de ellos está libre de caer a Segunda dentro de mes y medio.