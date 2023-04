Empezó antes de tiempo. Un minuto antes. No es habitual en Joan Laporta, el presidente del Barça, quien compareció en solitario en el Auditori 1899 del Camp Nou para abordar el caso Negreira. A su lado tenía cuatro archivadores gigantes, tres de color granate y uno rojo. Y delante suyo estaba la junta arropando al dirigente, tras recordar que se han reunido "629 informes, 43 CDS y cuatro informes especiales" del trabajo efectuado por Enríquez Negreira y su hijo, aunque “los informes físicos desaparecen al cabo de cinco años”.

Estas son las 10 principales frases del discurso institucional de Laporta, que duró 37 minutos donde denunció que el Barça es víctima de una campaña, además de precisar que Javier Enríquez Romero, el hijo del exvicepresidente del CTA, no está como acusado ni tampoco como testigo.

"No tienen nada porque el Barça no ha cometido nada. El caso Negreira no es un caso de corrupción deportiva. Es una campaña", ha indicado en alusión a Javier Tebas, presidente de LaLiga, tendiendo la mano a Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA ante el temor de que el Barça pueda quedar sancionado un año fuera de las competiciones europeas.

"El barcelonismo está sufriendo una gigantesca campaña de desprestigio institucional por unas informaciones e insinuaciones difamatorias que no tienen nada que ver con la realidad. La UEFA no se apunta a este linchamiento público sin juicio. Estamos en contacto con UEFA, se lo hemos explicado porque se están validando hipótesis que no son ciertas"

"El Barça no ha realizado nunca ninguna actuación que tenga como finalidad o como intención alterar la competición para obtener una ventaja a favor. El Barça no la ha realizado nunca, nunca, nunca… No han realizado los otros presidentes a mí ningún tipo de actuación la finalidad de conseguir una ventaja deportiva. Evidentemente no se ha comprado a los árbitros. No tengo ningún motivo para pensar a priori, no ha sido asi. Ese dinero que se pagó fue por unos servicios. Otra cosa es lo que preguntaba su compañero del señor Contreras y de sus empresas. Pero el Barça sería entonces una víctima y perjudicado".

"Se ha hecho un asesoramiento técnico con unas personas que tenían una trayectoria en el mundo del fútbol y en el mundo del estamento arbitral. Pero ese asesoramiento arbitral y técnico no constituye en sí mismo nada ilícito y mucho menos ilícito penal. Era un trabajo ingente y de calidad. Los informes se destruyen al cabo de unos cinco años, caducan, hay alguno más de partidos de 2013. Es documentación que se destruye. La auditoría de KPMG que sale hoy demuestra que los servicios existieon en 2010 porque se incrementaron los partidos a seguir".

❝Pido a todo el barcelonismo que nos mantengamos más unidos que nunca en la defensa de nuestro escudo, de nuestras esencias y de nuestro modelo de propiedad, que es el de un Club de todos los socios y socias❞



🔊 @JoanLaportaFCB pic.twitter.com/eFXDrzN29G — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 17 de abril de 2023

"Todo ha quedado reflejado en la contabilidad del club, de forma clara y transparente. Otra cosa es que personas físicas u otras entidades ajenas al club hayan querido sacar provecho. Pero entonces el Barça es una víctima de esto. Nos han condenado sin habernos juzgado. Ha existido un linchamiento público sin juicio. No es de recibo. Déjemos trabajar a las justicia. Hay personas que de manera inexplicable e intolerable han demostrado una gran irresponsabilidad. En este juicio salomónico se ve claramente a lo que quieren que la criatura nazca muerta".

"El hijo de Enríquez Negreira está capacitado, trabajó para la Federación, Valencia, Girona, Fenerbahce... Lo de quién está detrás de la campaña quizás se derima en el juicio".

"No debemos seguir a quienes quieren perjudicar y controlar el club hasta apropiarse de él. Son los instigadores de esta polémica para reducir un caso de inexistencia de compra de árbitros o influencia de árbitros en un caso que perjudique la reputación del Barça y, de paso, destruir uno de los elementos identitarios más potentes de Catalunya como es el Barça. Afortunadamente, ya he dicho que algunas esferas de poder, no todas, no soportan que el Barça exprese su catalanismo. Algunos han visto una oportunidad de cargarse a uno de los órganos más representativos de Catalunya".

"Hay un club que se siente perjudicado deportivamente y es el Madrid. Un club que ha sido favorecido históricamente y en la actualidad por los motivos que sean. Merece la pena recordar que durante siete décadas la mayoría de los presidentes del cómite de árbitros han sido de forma ininterrumpida por exsocios del Madrid, exjugadores del Madrid, exdirectivos. O todo a la ve. Que este club se persone y diga que se sienta perjudicado es un ejercicio de cinismo sin precedentes. Confió en que este juicio los desenmascare. Es el equipo del régimen".

🎙 @JoanLaportaFCB: "Reitero con toda rotundidad que tengo el convencimiento de que el FC Barcelona no ha cometido ningún delito de corrupción deportiva y deseo que más temprano que tarde quede exonerado de toda responsabilidad penal en el procedimiento actualmente en curso" pic.twitter.com/i0seFIMZ2d — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 17 de abril de 2023

"Nadie metió la mano en la caja. No tengo ningún motivo para desconfiar de los mandatos que me han precedido. Y en mi mandato no se ha metido la mano en la caja. Se lo quiero decir con toda rotundidad. Y claridad. Es el ataque más feroz en contra de nuestro club. Pido más que nunca que los barcelonistas estemos unidos en defensa de nuestro club y de nuestro modelo de propiedad para que no nos desestabilicen".

"La cantidad pagada hay que contextualizarla en 18 años por unos informes importantes y necesarios, encargados a unas personas con experiencia en estos temas. Hay 629 informes y 43 CD en sólo cuatro años, El trabajo ha sido ingente. Sobre el prestador principal de los servicios era el hijo de Enríque Negreira. Eso es importante. Y el presidente del CTA no tenía capacidad para designar árbitros y alterar resultados deportivos. Eso lo dice el artículo 20 del reglamento de la Federación. Es una hipótesis falsa. No estaba dentro de sus funciones. Y eso lo han dicho otros árbitros. Pagar a los Negreira no era incompatible con la ética deportiva".

"¿Fuera de Europa? De Tebas he hablado por su comportamiento irresponsable, que quiere perjudicar al Barcelona y que valida hipótesis falsas, como que hubiésemos reconocido que esos informes no existieron. En la página 20 se hablaba de que los informes no aparecían, no de que no existieran. Y ya aparecieron los de cuatro años. Tebas ha estado intentando alimentar las sospechas y el señor Ceferin, salvo unas primeras declaraciones, ha optado por la prudencia y no ha entrado al trapo del señor Tebas. Los imputs que tengo es que UEFA se pronunciará cuando sea el momento judicial. Y como se demostrará que no hay delito, quedará en nada".

"Hay dirigentes que se han comportado como obliga su cargo. Por eso, quiero agradecer el posicionamiento responsable y coherente del presidente de la Federación Española, el señor Luis Rubiales, también al presidente del consejo superior de deportes, al señor Franco, al presidente infantino, de la FIFA, quiero agradecer esa actitud prudente".

"El señor Contreras ya no está entre nosotros. Invito a hacer el esfuerzo de leer las páginas 13 y 14 del informe tributario. Esas empresas de Contreras facturaron al club de 2013 al 2018, fuera de mi mandato. No tengo que dudar de los presidentes que me sustituyeron. Si prospera esa hipótesis del ministerio fiscal, el Barça sería víctima y hemos encargado a los abogados del club que nos defiendan. En la causa sólo hay empresas de Contreras, tres concretamente, del 2013 al 2018 y del 2015 al 2018. Se habla sin precisar. Nunca fue directivo del Barça. Sí estuvo vinculado como miembro de una comisión social".

"Estamos en la Superliga para defender la estabilidad de los clubs, por convicción propia, no porque esté el Madrid o la Juventus. Que el Madrid se persone en la causa no me ha gustado. Es un ejercicio de cinismo y espero que el juicio los desenmascare porque sí es un club el Madrid favorecido por decisiones arbitrales. No quiero desviar el tema hacia el Madrid, lo hago porque se personaron. Estamos en la sociedad que impulsa la Superliga de Europa porque pensamos en defender la sostenibilidad del fútbol europeo y de los clubs que compiten contra otros que tienen todos los recursos. Estamos aquí para luchar hasta con la última gota de sangre por el club".

"No nos doblegamos a CVC, adjudicar las obras a una empresa internacional, la Superliga... No es casuaalidad que saliera esto. Me hubiera gustado que el presidente de LaLiga me hubiera llamado cuando salió el tema, pero hizo de bombero pirómano, con manifestaciones constantes. Tampoco ningún club de LaLiga nos llamó para informarse. Sí que voy a ir el miércoles a la Asamblea de LaLiga y si me permiten hablar les explicaré todo esto".

"Si vienen a por mi que vengan, entiendo que sería una sinrazón. Se hizo de la manera en que se ha hablado, era unos servicios que se estaban prestando. Mi deber y obligación, tengo ganas de defender a los barcelonistas. Hay un interés de apropiarse del club o de que el club este controlado y dirigido por personas mas blandas. Pero de sumiso y servil no tenemos nada"