Había que dar un paso adelante. Y se dio. Solo un final cruel impidió sumar puntos en una cita importantísima. Un tanto de Viana tiró por tierra el buen hacer durante el global del encuentro. El BeSoccer CD UMA Antequera carácter y capacidad de reacción cuando se vio dos veces por detrás en el marcador. Cuando lo das todo sobre el 40x20, solo queda felicitar al rival y trabajar más duro para lograr la victoria que se está resistiendo en estas últimas semanas. Córdoba golpeó rápido por medio de Perín y Óscar devolvió la igualdad al marcador en el ecuador de la primera mitad hasta que Muhammad marcó el 2-1. A la vuelta de vestuarios, Burrito anotó el 2-2 y tuvo tiro al larguero que pudo ser el 2-3 que sí llegó en los últimos compases a favor de la escuadra anfitriona. Los de Josan González se marcharon con la alegría del triunfo, mientras que los de José Antonio Borrego “Tete” sufrieron la parte más amarga del deporte de élite. Hay que pasar página y poner todo el esfuerzo y dedicación en sacar adelante las últimas cuatro jornadas.

Partido de máxima exigencia e intensidad. Un duelo regional con mucho en juego sobre el 40x20. No se podía fallar en la toma de decisiones ni en los pases ni tampoco en la finalización. Empezar con confianza, concentración y competitividad era fundamental para estar siempre dentro de la disputa por los puntos. No se pudo cumplir lo del buen comienzo y tocó reaccionar a partir del 1-0 que llegó en el minuto 3. Pablo Ordóñez no leyó el desmarque de Óscar en profundidad y su pase a banda se quedó cortó. Perín recuperó la pelota, se plantó dentro del área y superó al guardameta con un ajustado remate al palo. La presión del cuadro local mermó y creció el juego de los guerreros universitarios. Poco a poco ganaron confianza y se acercaron con peligro al área rival. Dani Ramos mandó muy alto un preciso pase de Burrito tras una dejada de tacón de Quique. Una excelente ofensiva a la que le faltó una finalización precisa.

Conejo ayudó a sus compañeros con paradas de mucho nivel. Viana se mostró acertado en el uno contra uno y se topó con una estirada brillante del 16 verde después de mandar un primer tiro al poste. Aguantar tuvo su premio en una carrera de Dani Ramos hasta la zona de castigo donde, sin acierto, trató de regatear a Miguelín. El esférico se quedó suelto y apareció Óscar para fusilar la red (1-1). El ala de Cuevas del Becerro (Málaga) lució el brazalete de capitán por la ausencia de Miguel con una lesión muscular en la parte posterior de su pierna izquierda. Asumió liderazgo y lo demostró con una diana muy valiosa que volvió a equilibrar las fuerzas en la cancha. En la recta final de la primera parte, Muhammad salió con mucha potencia al ataque y superó a Conejo con fortuna. Pope replegó rápido y solo le faltó poder despejar un cuero que se le quedó entre las piernas y terminó en la red.

La formación de la ciudad califal se marchó con ventaja al descanso. Una pena no haber podido mantener el 1-1, aunque Tete tuvo tiempo de analizar con sus jugadores lo ocurrido y preparar el plan de partido necesario para plantar cara al oponente y alcanzar la fase final con opciones de puntuar. Burrito disparó fuera un lanzamiento de falta desde la frontal y, unos minutos más tarde, se produjo un lance clave. Zequi recibió la segunda tarjeta amarilla al golpear con el codo a Quique Hernando cuando este le presionó para robarle la pelota. Dos minutos en superioridad por delante en los que se generó peligro, pero no se aprovechó para igualar la contienda. Daniel Fernández tuvo varios lanzamientos al igual que Cobarro. Ninguno de los dos pudo batir a Fabio. El gol se resistió en esta situación de ventaja numérica. Hubo que esperar para ver en el luminoso el 2-2.

Burrito devolvió la esperanza al conjunto antequerano gracias a su excelente lectura de juego. Viana cometió el grave error de mandar un pase dentro del área cuando sintió un intenso marcaje y ahí entró en juego la experiencia del ala diestro. Adivinó la trayectoria del balón y lo mandó a guardar sin que Fabio pudiera hacer nada (2-2). Su impacto en el envite pudo ser mayor con un potente lanzamiento que tocó en el travesaño y en el poste. Esa ofensiva, a tres minutos de la conclusión, hubiera supuesto la remontada en una dura pista. En el otro lado, Viana y Jesulito inquietaron la seguridad de Conejo con dos remates al palo. Josan recurrió al ataque de cinco con portero-jugador y Tete también lo preparó, pero no lo pudo utilizar. La defensa de los guerreros universitarios fue espectacular.

El empate (2-2) parecía el resultado más justo por el despliegue de ambos equipos andaluces, aunque el desenlace fue otro totalmente. Feliz para uno y cruel para el otro. En la ofensiva final de cinco, Ismael dobló un pase y, a seis segundos del pitido de los colegiados, Viana fusiló la escuadra de la meta visitante (3-2). La euforia se adueñó de las gradas de Vista Alegre. Córdoba Patrimonio de la Humanidad se hizo con una victoria muy valiosa y el BeSoccer CD UMA Antequera se marchó con el excesivo castigo de la derrota y sin ningún punto que añadir a su casillero. El próximo viernes 28 de abril, a las 20.45 horas, recibirá en el Pabellón Fernando Argüelles al Mallorca Palma Futsal en un partido vital para no caer en puestos de descenso y llenar el tanque de confianza para continuar la pelea por la permanencia en 1ª División.

Ficha técnica

Córdoba Patrimonio de la Humanidad: Fabio (P), Pablo del Moral, Lucas Bolo, Viana y Perín. También jugaron: Cristian (P) ©, Jesulito, Miguelín, Muhammad, Zequi, Joaquín e Ismael.

BeSoccer CD UMA Antequera: Conejo (P), Alvarito, Óscar ©, Davilillo y Pablo Ordóñez. También jugaron: Álex González (P), Burrito, Pope, Dani Ramos, Quique, Cobarro, Daniel Fernández y Barona.

Goles: 1-0 Perín (3’), 1-1 Óscar (14’), 2-1 Muhammad (17’), 2-2 Burrito (32’) y 3-2 Viana (40’).

Árbitros: Carrillo Arroyo y Cordero Gallardo. Amonestaron a Perín, Jesulito y Zequi –expulsado por doble amarilla– por los locales y Dani Ramos, Alvarito y Quique por los visitantes.

Palacio Municipal de los Deportes Vista Alegre.