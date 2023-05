Alejandro Davidovich se despide del Mutua Madrid Open tras caer en un partido con final de infarto ante Borna Coric. El malagueño se llevó la primera manga (7-6) pero luego vio como el croata le igualaba el choque en el segundo (6-3) y se acababa llevando el partido en el tie break del tercer y definitivo set (7-6(5)). Un golpe de fortuna con 5-5 dio a Coric la bola de partido, que no perdonó con su servicio.

El primer set fue una gran disputa entre ambos jugadores que se tuvo que resolver en el tie break. Davidovich empezó muy errático y vio como su rival le rompía el servicio, pero supo reponerse para ser él el que quebrara el saque del croata e igualar el encuentro 3-3 tras 40 minutos de buen tenis. Ya no hubo más roturas en esta primera manga que se acabó llevando el malagueño por 7-5 en el desempate. El juego estuvo parado unos minutos porque Coric tuvo que ser atendido cuando mandaba en el set 6-5.

El segundo parcial volvió a empezar con malas noticias para el tenista de La Cala del Moral. Coric conseguía el break en el primer juego del set. Y ya fue una losa demasiado grande de superar para Davidovich, que no pudo volver a igualar el tanteador y además veía como el croata le volvía a romper el servicio para llevarse la segunda manga por 6-3.

Como ya ocurriera en la batalla del domingo ante Holger Rune, el partido se resolvería en el tercer y definitivo set. El parcial definitivo comenzó con mabos jugadores sacando adelante su juego al saque en blanco (1-1). Ahí tuvo dos oportunidades al resto Davidovich, pero no pudo concretar el break. 2-1 para el croata.

El set llegó igualado al 3-3, y ahí el malagueño desplegó su mejor tenis para colocarse 0-40. Y a la primera oportunidad rompió en blanco el saque de Coric. Ya tenía de cara el partido Davidovich, solo tenía que ganar dos juegos más con su servicio para estar en cuartos de final, pero la alegría duró poco. Con una doble falta del rinconero, Coric volvía a empatar el partido (4-4).

Final dramático de nuevo

Davidovich empezaba a mostrar claros síntomas de fatiga. Menos de 48 horas después de la 'paliza' ante Rune, estaba viviendo otro partido al límite, en lo físico y lo mental. No se dieron más opciones de rotura, el partido se tenía que decidir en el tie break. Y ahí la suerte no sonrió al malagueño. Con 5-5, un revés de Coric dio en la cinta de la red y la bola cayó muerta en el lado de la pista de Davidovich. El balcánico no perdonó la bola partido con su saque y se llevó el triunfo y el pase a cuartos.