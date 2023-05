Los sueños se cumplen si se cree en ellos con convicción. El del BeSoccer CD UMA Antequera es conservar el puesto que tanto trabajo le ha costado lograr en la máxima categoría. Cuatro ascensos y tres descensos, por lo que no contempla la posibilidad de rendirse ni de bajar los brazos en la lucha por eludir la zona de descenso. Depende de sí mismo en los últimos partidos y necesita, este viernes 5 de mayo, un marcador positivo con el que cambiar una mala dinámica y acercarse un poco más a una permanencia que nunca ha podido celebrar. Tres batallas por delante con rivales directos en las próximas semanas de competición, pero la primera se desarrolla en la cancha del Levante UD FS, actual colista al que aventaja en cinco puntos. Ganar, ganar y ganar es para lo que ha trabajado el plantel de José Antonio Borrego “Tete” a lo largo de esta semana.

Un empate y seis derrotas consecutivas no es la mejor racha de resultados para afrontar un duelo clave a domicilio, sin embargo, la ilusión por seguir en Primera División activa la maquinaria verde para darlo todo en el 40x20 y reencontrarse, por fin, con la victoria que se le viene resistiendo en jornadas anteriores donde cayó por la mínima tanto en Córdoba (3-2) como en el Argüelles con Mallorca Palma Futsal (1-2). Los guerreros universitarios están avisados de que se pagan muy caros los errores, las desconexiones y la falta de contundencia sea quien sea el adversario que haya enfrente. La visita más reciente al Pabellón Municipal de Paterna, escenario del encuentro de la 28ª jornada de Liga, tuvo un final amargo. Una dura derrota (5-0) en los octavos de final de la Copa del Rey y, aunque luego se avanzó de ronda por una alineación indebida, el conjunto granota dejó claro que cuenta con argumentos suficientes para hacerle mucho daño si no rinden al máximo nivel. Rafa Usín, Pedro Torro, Tolrà o Fede son jugadores de gran experiencia en la élite nacional y con un talento descomunal para marcar la diferencia en la pista.

La semana pasada, Levante UD perdió con Córdoba Patrimonio de la Humanidad (4-6) y se quedó sin poder brindarle a su gente un triunfo. Igual le ocurrió a la escuadra antequerana que estuvo a punto de quitarle puntos al segundo clasificado y anfitrión de la final four de la UEFA Futsal Champions League. La ganas de ganar y la necesidad de hacerlo se acrecientan en ambos contendientes que encaran una final para mantener opciones de cumplir con el objetivo. “Solo quedan tres partidos. Nos jugamos todos los equipos muchísimo y no hay colchón para nadie. Un partido en el que se va a notar la tensión de ser una final de cara a la permanencia. El que gane, va a salir muy fortalecido. Hay que tener preparada toda la artillería para no dejarnos nada. A estas alturas de la temporada, debemos hacer un último esfuerzo e ir a por todas en la pista del Levante”, concreta Tete.

El triunfo se resiste y la falta de acierto en la finalización se trabaja entrenamiento tras entrenamiento para que las buenas sensaciones del día a día se transformen en una recompensa en forma de victoria en el choque del viernes. “Nuestro cometido tiene que ser trabajar como lo hemos hecho, sobre todo, en las tres últimas jornadas. Estamos compitiendo muy bien, leyendo las distintas situaciones y manteniéndonos dentro del partido hasta los últimos segundos. Estoy muy contento del juego desplegado, pero no estoy satisfecho con el equipo por no haber podido puntuar. Este es el camino que debemos seguir para poder conseguirlo. En el envite con Levante hay que estar muy enchufados y conociendo el conjunto al que nos enfrentamos. La clasificación dice que va último, aunque cuenta con jugadores de un talento descomunal y que van a querer estar vivos hasta el final”, destaca el entrenador malagueño.

En la primera vuelta, en el Argüelles, el cuadro verde se marchó con una ventaja de 4-0 al descanso y, en la segunda parte, el rival de esta jornada le marcó tres tantos. Hay mucha igualdad y el hecho de pelear por lo mismo aumenta la importancia del envite. “Quedan nueve puntos y para nosotros sería un sueño poder conseguir la permanencia. Ya estamos viendo lo caro que está, lo difícil que resulta para todos y van a ser tres semanas de auténtico infarto. Esperamos, para empezar, lograr la victoria este viernes con Levante que nos haría ver la luz y estar más cerca de la salvación”. Tete, por otro lado, avisa de que es una cita que requiere máxima atención. “Nos equivocaríamos si pensáramos que después tenemos Betis y Aspil. Lo único que tenemos en nuestra cabeza es el partido de Levante. Ya contamos con la experiencia de ir a Paterna en Copa del Rey, no estuvimos al nivel competitivo que requería el choque y nos fuimos calentitos para casa. Debemos estar muy fuertes en defensa, ser intensos y, a ver si de una vez por todas, contamos con esa efectividad que nos ha faltado en los últimos partidos”.