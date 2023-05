Málaga ya espera a Rafa Nadal

Rafa Nadal quiere jugar el próximo mes de noviembre con España, en el Martín Carpena, la Copa Davis. El tenista balear confirmó este jueves en Manacor que deja temporalmente las pistas de tenis por esa lesión en el psoas que no termina de curarse. "Es un punto y aparte", confirmó el balear instantes después de anunciar que no estará en Roland Garros, su torneo fetiche.

Con la fecha de regreso a las pistas pendiente de su evolución, Nadal dejó la puerta abierta a una posible reaparición en las Finales de la Copa Davis de Málaga: "Voy a intentar regenerar mi cuerpo estos meses, sin poner una fecha de regreso, mi intención es cuando me sienta preparado físicamente, y supongo que también lo estaré mentalmente; podría ser un objetivo intentar llegar a final de año y poder jugar la Copa Davis, si es que me sintiera preparado, y David Ferrer lo considere adecuado. Si no se puede, la idea es volver en 2024, que será mi último año", afirmó.

"Creo que no me merezco terminar así, que mi final no sea en una rueda de prensa, de otra manera; voy a esforzarme para que sea en la pista. El año que viene se acabará una etapa para mí, de la que hemos sido felices, jamás hubiésemos soñado vivir, emocionarnos y a partir de ahí comenzará otra, que no tiene que ser menos feliz. Quiero que el último año sea una buena traca final, me esforzaré para ello", reflexionó Rafa Nadal.

Las finales de la Copa Davis de Málaga se jugarán del 21 al 26 de noviembre. Si definitivamente Rafa Nadal está en esa cita, Málaga y el Martín Carpena se convertirán en el epicentro no solo del tenis sino de buena parte del deporte mundial con el regreso a las pistas de uno de los mejores deportistas del mundo. La cuenta atrás ya está en marcha.