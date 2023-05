El Costa del Sol no se rinde y ya piensa en igualar la final contra el Atticgo Elche

El Balonmano Costa del Sol no se rinde. Esa palabra, de hecho, no está en el diccionario de las «panteras» malagueñas de Suso Gallardo, que perdieron el jueves el primer partido del play off final de la Liga Guerreras Iberdrola en Elche, pero que ya piensan en igualar la serie este próximo domingo en Carranque, para el miércoles siguiente, otra vez en Málaga, terminar la remontada con otro triunfo que daría a las malagueñas el título de Liga por primera vez en su historia.

No va a ser fácil porque este Atticgo Balonmano Elche de Joaquín Rocamora está en un momento de forma espectacular y tiene ahora el play off a su favor, pero con la fuerza de la grada y el empuje de un equipo que lleva 7 finales en menos de 3 años, el reto no se puede descartar. «En Málaga estarán frotándose las manos por evitar al Bera Bera» Lo tuvieron muy cerca las «panteras» este pasado jueves. El partido fue igualado y solo pequeños detalles decantaron la suerte a favor de las ilicitanas, gracias a una actuación en portería estratosférica de Nicole Morales. Suso Gallardo, técnico costasoleño, aseguró tras el partido que fueron precisamente algunos detalles lo que marcaron la diferencia. «Los balones que no entraron y la conexión de Alexandra Do Nascimento y Nuria Andreu nos hicieron mucho daño», dijo. Tiene claro que lo pasado, pasado está y que, sea como sea, la final se definirá en Málaga. El técnico quiso hacer un llamamiento a la afición, confesando que espera que «el público responda». Para terminar, su objetivo es ser capaces «de corregir esos errores e intentar darle la vuelta a la eliminatoria». ¿Puede el Balonmano Costa del Sol ganar la Liga Guerreras? Por su parte, Joaquín Rocamora, se felicitó por la buena racha de resultados de sus jugadoras en los últimos partidos y subrayó que lo principal ahora para ellas es «recuperar al a gente físicamente». Respecto al encuentro del domingo en Carranque, aseguró: «Vamos a volver otra fiesta del balonmano femenino español. Espero un partido muy parecido, donde las porterías brillen y los sistemas defensivos dominen gran parte del encuentro». El segundo partido de la serie, en el que al Costa del Sol ya solo le vale ganar para forzar el desempate se juega este domingo, desde las 18 horas. Se espera un ambiente de gala y que Carranque se convierta en el «jugador número 8» que necesitan las «panteras» para equilibrar equilibrar el play off y alargar la finalísima.