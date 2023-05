Tremenda prueba de fe la que afronta este domingo el corazón de las ‘panteras’. El Costa del Sol Málaga no quiere escribir el punto final a su temporada tan rápido. Aún quiere jugar 120 minutos de balonmano y para eso tiene muy claro cuál debe ser el primer paso para seguir soñando con el único título que no tiene en sus vitrinas: ganar, ganar y ganar. No hay más. Así que lo tiene todo este Costa del Sol-Atticgo Elche (18.00 horas/Teledeporte) para volver a enamorar tanto o más como lo hizo el primer encuentro.

Las cuentas son muy claras. No hay que atender a la diferencia de aquel 24-23 en tierras ilicitanas ni nada. Si las ‘panteras’ quieren seguir optando al trofeo de la Liga Guerreras Iberdrola, deben salir victoriosas este domingo. De 1, 5 ó 16, no importa. Sin embargo, una derrota significaría que la lucha ya estaría sentenciada y que el título se lo llevarían las de Joaquín Rocamora. El Costa del Sol no se rinde y ya piensa en igualar la final contra el Atticgo Elche La buena noticia es que necesita sacar su mejor versión delante de su afición. Lo va a hacer en Carranque, en un pabellón abarrotado y con un ambiente digno de una final de Liga en la que está todo en juego. Podrá haber dudas de qué ajustes incluye Suso Gallardo tras el primer encuentro, pero no de que son capaces de sacar la versión, a pesar de las bajas de Sole López y Gabi Pessoa, que les ha hecho ganar tanto estos últimos años. Por lo pronto, el Elche ya ha dado el primer golpe. Después de vencer, y bien, en semifinales al todopoderoso Super Amara Bera Bera, lograron imponerse en su pista a las ‘panteras’ el pasado jueves por un solo gol de diferencia. Es el perfecto resumen para hacer referencia al partidazo que se pudo ver entre dos equipos que lo dejaron todo. Saben que la oportunidad es brillante sin el gran candidato y que el estreno de este nuevo formato les da alas para soñar con alcanzar la gloria. La igualdad entre ambos fue absoluta. Ni siquiera Silvia Arderius, con nueve goles, fue capaz de llevar a su equipo a la victoria porque enfrente Nicole Morales levantó un muro inquebrantable. Aun así, la diferencia fue de un único gol. Por lo que a poco que ajusten las malagueñas algunos ataques, el partido está ahí. Carranque, fortaleza local Ahora bien, el Elche sabe que su gran oportunidad es este domingo. Van a venir a Málaga con menos presión, es cierto, porque no tienen la obligatoriedad de ganar que sí tiene el Costa del Sol para seguir en la lucha por el título, pero sí que son muy conscientes de que darle vidas a las ‘panteras’ en un tercer partido delante de su afición sería un completo error. Por lo que desahogadas, sí, pero con la responsabilidad de saber que es en este primer encuentro en Málaga donde tienen su gran oportunidad de conquistar el trofeo de la Liga Guerreras Iberdrola. Así que se esperan 60 minutos apasionantes. El Costa del Sol ya sabe que lo tiene en su mano y que delante de su afición todo es más fácil, pero el muro con el que se van a encontrar va a querer evitar que tras el partido estemos hablando del miércoles. Y esa es la gran oportunidad.