... Y el sueño se hizo realidad. El Balonmano Costa del Sol Málaga es el campeón de la Liga Guerreras 2022/2023. Ni el aficionado más optimista podía haber imaginado un desenlace así al inicio de la temporada, ni siquiera hace dos o tres semanas. Pero el equipo ha completado un play off por el título para enmarcar y el premio es esta Liga que convierte a Málaga en la nueva capital del balonmano femenino español.

Será de por vida ya una temporada para la historia. Como lo han sido todo el curso las paradas de Merche y Virginia, la magia y saber estar de Arderius, la pelea continua en el pivote de Campigli, la electricidad y las fintas imposibles de Espe, el talento ofensivo de Doiro, la velocidad en el extremo de Medeiros, el empuje de Sara Bravo, el descaro y la fuerza de María Pérez, el físico y los centímetros de «Almu», la juventud insultante de Laura, los chispazos de Rojas, la defensa al límite de Cuadrado, el entusiasmo de Azcune, los goles y la veteranía de Pessoa y el liderazgo y capitanía de Sole López. Esa es la plantilla, dirigida en el banquillo por Suso Gallardo y dirigida en los despachos por Pepa Moreno que ha hecho al Costa del Sol campeón de Liga.

No fue fácil este tercer partido. Estaba claro que el Elche iba a dejarse todo en la pista. Pero con la atmósfera que se vivió en un Carranque lleno hasta la bandera era muy difícil que se les escapara la Liga a las «panteras». Los 60 minutos fueron intensos, emocionantes, con intercambio de golpes desde el primer ataque. La primera parte no decidió nada. Ventajas mínimas para uno y otro lado, con Espe López (6) y Estela Doiro (4) como principales ejecutoras por las costasoleñas y con Danila So Delgado (6) como mayor dolor de cabeza por parte del rival.

Siguió el mismo ritmo de partido tras el intermedio. Merche Castellanos se hizo grande en la portería... pero Nicole Morales también paró mucho y el partido entró en un tramo de pocos goles y muchos nervios en la pista y en la grada.

El partido llegó a los 15 minutos finales con 22-22. La presión empezó a pesar en cada jugada. Atrás y delante. Carranque acudió a la ayuda de su equipo para animar más que nunca a sus «panteras». Merche siguió haciéndose muy grande en portería y el 26-23 a 5 y medio del final sonó ya a título de Liga, con Espe ganándose el MVP en un final apoteósico que desembocó en un fiestón inolvidable de jugadoras y aficionados en un pabellón totalmente loco con las suyas.

Lo que pasó tras el bocinazo final es ya historia del deporte de Málaga, de la provincia y de Andalucía. Las lágrimas de las jugadoras, del staff técnico, de los aficionados y de los dirigentes fueron el prólogo al momento cumbre de ver a las «panteras» levantar al cielo de Málaga el trofeo de campeonas de Liga. Muy merecido. ¡¡¡FELICIDADES CAMPEONAS!!!