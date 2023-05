Alejandro Davidovich ya está en la tercera ronda de Roland Garros después de superar en tres sets al francés Luca Van Assche (6-4, 6-3 y 7-6). El malagueño completó un partido muy sólido para seguir avanzando en la tierra parisina y ahora, si no hay sorpresa mayúscula tendrá que verse las caras con un hueso muy duro de roer, el serbio Novak Djokovic, que se enfrenta en sesión nocturna al húngaro marton Fucsovics

Davidovich empezaba el partido al resto y conseguía el break en el primer juego. Tras esa rotura, ambos jugadores fueron solventando bien sus servicios hasta que el primer set entró en el tramo decisivo. Con 5-3, el malagueño tuvo una bola de break para cerrar el parcial, pero no la supo aprovechar y se vio obligado a ganar con su saque. No falló, pese a estar 0-30, y se metió la primera manga en el bolsillo (6-4).

El inicio del segundo set fue como el partido. Break de Davidovich en el primer juego para ponerse por encima en el tanteador. El guion del segundo parcial estaba siendo idéntico al primero, ahora incluso sin conceder bolas de rotura. Ambos jugadores se encontraban cómodos al saque, hasta que con 5-3 en el marcador, Davidovich se colocó 15-40 y no perdonó. Nuevo break para cerrar la manga por 6-3.

Partido muy de cara para el de La Cala del Moral. Solo faltaba ganar un set más para plantarse en la tercera ronda del torneo. Ahora era el francés el que conseguía romper por primera vez en el partido y se ponía 3-2 y saque en la tercera manga. Le tocaba remar al rinconero en la primera vez que se veía por detrás en un set y, cuando Van Assche sacaba para llevarse el parcial, consiguió romper y silenciar a toda la Court 14 de Roland Garros. 5-5. El set se tenía que decidir en el tie break y ahí Davidovich fue mejor. Lo ganó pro 8-6 para terminar de superar a Luca Van Assche y al público francés, que tomó partido por su compatriota.

Alcaraz sigue adelante

Carlos Alcaraz avanzó a tercera ronda de Roland Garros pese a dejarse la primera manga del torneo contra el japonés Taro Daniel, 112 del ranking, 6-1, 3-6, 6-1 y 6-2, en un partido jugado en un ambiente desapacible por el viento.

El murciano se mostró muy sólido en todo el partido, pero perdió la concentración en el segundo set, con lo que deja algunas dudas para rondas más elevadas y contra rivales de más peso.

«Es muy difícil jugar en estas condiciones, he intentado estar concentrado pero con el viento no es fácil, pero creo que he podido dar un elevado nivel pese al viento», dijo el español, que agradeció el apoyo que le está dando el público y, tras pensárselo bien, escribió en la cámara un «j’aime Paris».

Su siguiente rival será, como estaba previsto, el canadiense Denis Shapovalov, que se impuso, dejando también un set, al italiano Matteo Arnaldi, 6-2, 3-6, 6-0 y 6-2. Alcaraz nunca se ha medido al canadiense, favorito 26, que tras un bajón de juego parece haber recuperado su mejor nivel.