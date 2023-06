El Costa del Sol Málaga escribió este miércoles una de las páginas más bonitas de la historia del deporte malagueño. Con la primera Liga Guerreras Iberdrola bajo el brazo para las ‘panteras’, Silvia Arderius, una de las jugadoras de referencia, atiende a La Opinión de Málaga para analizar lo que supone este quinto trofeo tan especial.

Vaya final de Liga, vaya forma de acabar la temporada.

Emocionante hasta el último minuto. Un partido igualado como sabíamos todas que iba a ser. Por suerte, en los últimos minutos conseguimos abrir un poquito de brecha en el resultado para acabar con algo de comodidad.

24-23, 28-26 y 30-26. ¡Vaya tres partidos de play off!

Sí, ha sido un verdadero espectáculo. Creo que este nuevo formato de Liga es lo que iba a generar, este tipo de espectáculo con pabellones llenos. En ese sentido, ha sido todo un éxito.

Entonces, ¿les ha beneficiado este nuevo play off?

Absolutamente. A cualquier equipo que no sea el Super Amara Bera Bera le beneficia este nuevo play off. Al final, ellas llevan muchos años ganando la Liga con bastante soltura y obviamente con este nuevo formato se abre la posibilidad para los demás.

En esta última semana, ¿cuándo ha llegado a pensar que sí que podía ser campeona de Liga?

No sabría decir. Fíjate, después del primer partido en Elche me quedé tranquila porque hicimos muy buen partido, solo se nos escapó al final. Pensé que, además, jugando de esa manera, ganes o pierdas, nos íbamos a ir muy contentas y eso a mí, por lo menos, me da bastante tranquilidad.

Sin Sole López, sin Gabi Pessoa, Isa Medeiros se lesionó en la final, en una de las ediciones más competitivas de la Liga.No se puede negar que nadie les ha regalado el trofeo...

Este equipo es increíble. Perdimos a Sole, nuestra capitana y máxima goleadora. Perdimos a Gabi, la única lateral zurda con algo más de lanzamiento de fuera. Isa se rompió el dedo en la primera parte. Además, este jueves mismo pasa por quirófano porque lleva 6 meses jugando con el menisco roto. Sara Bravo, que ha hecho dos encuentros espectaculares, pasa la semana que viene también por quirófano porque lleva igual 6 meses con la rodilla rota. Lo que ha sacado el equipo es espectacular, no se puede describir con palabras.

¿Qué tiene de especial este título con la Copa de la Reina, la Supercopa de España o la EHF European Cup?

La Liga es el título más difícil de ganar, hemos hecho historia y es muy bonito formar parte de ello. Es la primera de este club . Obviamente, los play offs favorecen un poco que podamos ganarla, pero hacerlo a tres partidos... No le habíamos ganado en todo el año al Elche y ahora les hemos ganado dos encuentros seguidos en casa justo al final. Creo que tiene muchísimo mérito.

¿Y qué tiene esta Liga con respecto a las dos que habías ganado con el Bera Bera?

Bueno, cuando lo ganas con Bera Bera, es una pena y da un poco de rabia, pero se presupone que vas a ganar. Se vive diferente ahora.

¿Era una espina clavada para ustedes ganar delante de la afición, después de la Supercopa en Ciudad Jardín y de la Copa de la Reina en el Martín Carpena en las que no salieron las cosas como esperaban...?

Nosotras sabemos que lo fundamental es que lleguemos a jugar esos partidos importantes. Este año habíamos jugado ya una final, esta es otra. Nos hemos asegurado una final de Supercopa para el año que viene... Lo que está consiguiendo este club de estar año tras año ahí arriba es muy complicado y ese es el mayor éxito.

Ahora llega el verano, toca limpiar la cabeza, pero no es un mal punto esta Liga con el gran proyecto que se avecina la próxima temporada.

El año que viene está la plantilla muy reforzada, muy muy bien reforzada. Con la confianza por las nubes. Ahora tenemos muchas ganas de descansar, pero también de afrontar la próxima temporada para intentar seguir luchando por todo.