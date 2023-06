Honores para Alejandro Davidovich. El malagueño y Novak Djokovic regalaron un gran partido al público de la pista central de Roland Garros y a los miles de seguidores que lo vieron por televisión. ‘Foki’ plantó batalla y cerca estuvo de darle un susto al serbio, que en los momentos decisivos del encuentro fue capaz de imponer su juego. Por algo es uno de los tres mejores tenistas de toda la historia. Los dos primeros sets fueron una oda al tenis, se decidieron en el tie break y ambos cayeron del lado de ‘Nole’. Y eso fue ya fue una losa demasiado grande para el rinconero, que terminó cediendo en tres mangas (7-6(4), 7-6(5) y 6-2).

Primer set

Ambos tenistas ganaron con solvencia su primer juego al saque. El malagueño dispuso de su primera bola de break en el segundo turno de saque de Nole, pero el serbio la supo salvar para poner el 2-1. Y al siguiente juego en el que servía Djokovic, Davidovich no falló. Se puso 15-40, perdonó la primera, pero a la segunda pelota que tuvo para quebrar el saque certificó la primera rotura del partido. El rinconero estaba desplegando un tenis perfecto sobre la tierra de la Philippe Chatrier para ponerse en ventaja ante el número 3 del mundo.

Subió en nivel Djokovic y recuperó el terreno perdido de inmediato. No fue capaz de consolidar el break el malagueño (3-3). El set entraba empatado a su tramo decisivo, 5-5 y saque para el serbio. Tres dobles faltas de Djokovic le daban el 30-40 y la oportunidad a ‘Foki’. Y con un tremendo revés a la línea rompía para ponerse 6-5 y saque para cerrar el parcial. Quizás la responsabilidad le afectó, nueva rotura y a decidir la manga en el tie break. Y ahí el astro balcánico no suele fallar (7-4), primer set para él.

Segundo set

Momento psicológico importante ahora tras hora y media de batalla. Y no lo pudo superar mejor Davidovich, que volvía a romper el saque de Nole en la primera oportunidad que tuvo en el segundo set (2-0). Cada vez que se veía en ventaja el malagueño, el serbio reaccionaba. Tercera vez que recuperaba el break en el siguiente juego. Cada vez se veía más frustrado y con más prisas por ganar puntos el rinconero, que se intentaba agarrar al set como podía. Djokovic estaba empezando a sacar el rodillo y, con 4-4, martilleó el saque de Davidovich para ponerse en ventaja. Y cuando parecía que llegaría un golpe casi definitivo, el malagueño volvió a resurgir, rompió y incluso tuvo una bola de set al resto con 6-5, pero no pudo completar la remontada y de nuevo se llevaba el parcial Djokovic en el tie break (7-5). Tremendo partido estaban jugando ambos, pero la ventaja era ya de 2-0 para el serbio.

Tercer set

Las dos derrotas en los tie break fueron un castigo demasiado grande para el partido que estaba jugando el De La Cala del Moral. Tuvo opciones de llevarse ambos parciales y ahora se veía dos sets abajo. Y esa ya era una desventaja muy grande como para superarla. Djokovic olió la sangre y puso la directa en la tercera manga. Sin piedad, se colocó 3-0, con un break arriba. Y a partir de ahí, el malagueño ya no pudo volver a igualar el set. No le perdió la cara, siguió guerreando hasta el final, pero Djokovic ya no le dio más opciones. El serbio cerró el tercer parcial al resto (6-2) para ponerle el broche una victoria muy trabajada.

Tras vencer a los franceses Arthur Fils y Luca Van Assche, Alejandro Davidovich tiene que decir adiós a esta edición de Roland Garros en tercera ronda. Puede marcharse orgulloso del papel que ha hecho. Jugando a este nivel, acabará dándole alegrías al tenis malagueño y español.