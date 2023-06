Carlos Sainz y Ferrari trabajaron muy duro para brillar en el Gran Premio de España, pero a la hora de la verdad el piloto madrileño y su equipo se han dado de bruces "con la realidad que tenemos". Tras una gran vuelta en la clasificación del sábado, que le dejó segundo en parrilla, Sainz no ha tenido "ninguna oportunidad de defender el podio" y ha terminado hundido. "Es frustrante y en casa es peor", ha dicho, cabizbajo.

"Al menos nos vamos con la sensación de haberlo dado todo, de que no me he dejado nada ahí", ha dicho Sainz, que es sexto en el Mundial, con 58 puntos, 112 menos que el líder, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

"Desgraciadamente, es lo que hay. No hay mucho más. Este resultado quizá pone en valor la vuelta de ayer; cuando ves dónde estábamos en carrera...", ha destacado. "Me pasé toda la carrera gestionando los neumáticos, como pisando huevos, porque sabemos que el coche es muy duros con ellos. Y en este circuito de alto desgaste, simplemente no podía empujar. Sabemos que es la debilidad de nuestro monoplaza y este circuito es el más duro en eso, así que estábamos gestionando todo el tiempo, intentando llegar a las vueltas objetivo y todavía tuvimos que parar antes en algún stint", ha resumido.

Respecto a las mejoras que ha introducido Ferrari en el SF-23 este fin de semana, Carlos ha reconocido que "es pronto para valoralo. Es difícil. Sé que la fábrica hizo un esfuerzo tremendo para traerlas aquí. Y las trajimos en nuestra pista más débil por las características que tiene, así que probablemente aún no hemos podido ver lo mejor de ellas. Creo que con el rebote y la debilidad que tenemos en las curvas de alta velocidad, nunca íbamos a ser muy competitivos aquí. Así que es demasiado pronto para decirlo, pero creo que todos hicieron un tremendo esfuerzo para traer las actualizaciones aquí y lo agradezco. Ahora hay que seguir trabajando en la fábrica, vamos a seguir empujando y mejorando", concluyó.