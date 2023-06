«Esta Liga no me la imaginaba ni en mis mejores sueños y menos esta temporada»

Suso Gallardo ha cumplido uno de sus grandes sueños como entrenador de balonmano: ganar la Liga Guerreras Iberdrola. Y lo ha hecho con ese equipo al que llegó en 2011 y al que dirige desde 2019: el Balonmano Costa del Sol Málaga. Ahora, tras hacer historia con el club, atiende a La Opinión de Málaga para hacer un balance de la final frente al Elche y lo que supone el quinto título del club en su historia.

Final de temporada triunfal con el título de Liga...

Esto es brutal, ni en nuestros mejores sueños.

¿Pensó en septiembre que estaba entrenando al que iba a ser el campeón de Liga?

En absoluto. Ni mucho menos. Es verdad que el cambio de formato nos daba una oportunidad, pero en marzo se nos cayeron muchas ideas que teníamos en la cabeza. Se nos cayeron dos jugadoras importantísimas que nos hizo reestructurar todo el grupo entero. A la Copa no llegamos bien. La gente parecía que íbamos a caer a las primeras de cambio... Al final, los proyectos y los procesos de cambios y roles necesitan de tiempo. Yo creo que la confianza en el trabajo de las chicas ha sido fundamental para después conseguir este sueño.

Con ese cambio de formato, ¿la Liga llegó a ser un objetivo?

No, ni mucho menos. El objetivo del club era llegar a la final o, por lo menos, a la semifinal, que nos hiciera competir hasta final de temporada. Sin embargo, ni mucho menos pelear la Liga contra transatlánticos como Super Amara Bera Bera o Rocasa Gran Canaria. Al final, nosotros nunca habíamos ganado una Liga, no podíamos ser favoritos de una competición en la que lo máximo que habíamos quedado era segundas.

El equipo llegó lastrado por las bajas a la Copa, pero tampoco fue fácil gestionar las lesiones en la final de Liga...

Jamás. Siempre decimos lo mismo, este equipo gana siempre sufriendo y otra vez lo ha hecho igual. No sabemos hacerlo de otra manera, pero el trabajo de las chicas, el sacrificio, el poner el beneficio del grupo por delante del individual es de quitarse el sombrero.

¿Cuándo empezó a ser consciente de que podía ser campeón de Liga?

Cuando la hemos levantado. La realidad es que nunca te lo crees hasta que la ganas, la verdad. Sabíamos que teníamos enfrente a un rival buenísimo, que nos ha planteado muchísimos problemas, que llegaban en un momento de forma espectacular. Cuando vas tres o cuatro arriba a dos minutos del final, sabemos más o menos que el partido no se te va a escapar. Pero hasta que no la levantas y hasta que incluso descansemos de verdad para ver que esto ha pasado... ahí nos lo vamos a creer.

¿Es el título del que está más orgulloso?

Sí, totalmente. Es cierto que le tenía muchas ganas a la EHF European Cup, fue una espinita que me quité como primer entrenador, pero esta Liga es una copa que no esperaba, no me la imaginaba ni en mis mejores sueños y menos esta temporada con todos los infortunios que nos han pasado. Para mí esto es un sueño, un trabajo de todo el staff. Cuando salen las cosas bien, pero también cuando salen mal hay mucho trabajo. La verdad es que estoy muy orgulloso y muy contento.

¿Tiene techo este equipo?

Siempre hemos dicho que no. Si nos dejan trabajar, nos apoyan y confían en nosotros, no vamos a decepcionar. Estas jugadores tienen hambre y ambición. Podemos ganar o podemos perder, pero no hay que olvidar que son siete finales con cinco títulos en los últimos tres años. La temporada pasada conseguimos el subcampeonato de Liga. Siempre digo lo mismo: quien pueda que nos empate.

¿Fue el miércoles el mejor día de la historia del club?

Seguro. Yo creo que hace cinco años nadie imaginaba levantar un título y ahora estamos levantando el quinto y una Liga. ¿Quién iba a pensar esto? Ojalá estuviera aquí mi amigo Diego para verlo, aunque desde el cielo seguro que lo está disfrutando de oreja a oreja.

En la previa de la temporada 21/22 comentó que ganar la Liga era una utopía. ¿Qué ha cambiado tanto en dos años?

El formato nos da una oportunidad. La realidad es que en febrero el Bera Bera había ganado la Liga Regular. No mentía cuando decía que era una utopía. Nosotros quedamos segundo a más de cuatro partido, pero este tipo de play off que han hecho para darle más emoción a la Liga y para vender mejor el producto creo que es un acierto. Nos da una oportunidad a equipos como nosotros o el Elche porque el Bera Bera había ganado 9 de las últimas 11 ediciones. Este formato nos da la oportunidad y nos hemos agarrado a ella como un clavo ardiendo.

Vaya proyecto les espera la próxima temporada.

Sí, no es un mal proyecto. Ahora nos merecemos celebrarlo con este equipo actual. Cuando llegue final de julio ya veremos. Siempre digo lo mismo, que nos respeten las lesiones porque te cambian todo el proyecto. Los nombres están muy bien, pero los proyectos se hacen trabajo a trabajo, día a día. Aunque creas que tienes un plantillón, ese día no ganas y cuando se te lesiona alguien... vas y ganas la Liga.