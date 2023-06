Durante los días 17 y 18 de junio en Fuengirola volverá a vivir una nueva edición de la Convención Internacional de Baloncesto (CIBA), un evento en el que, en palabras de uno de sus principales organizadores, Berni Rodríguez, “volveremos a superar las expectativas con un fin de semana en el que esperamos que pasen por Fuengirola más de 2.000 personas para disfrutar de la verdadera pasión por el baloncesto”. CIBA batirá este 2023 su récord de participación, ya que serán más de 500 jugadores y jugadoras los que pasarán por las pistas del Pabellón Juan Gómez ‘Juanito’ para disputar el Open CIBA 3x3, torneo en el que se jugarán un total de 478 partidos (sábado de 09:30 a 20:30 h y domingo de 10:00 h a 17:00 h). Diseñado por los ex jugadores y leyendas nacionales Berni Rodríguez y José Manuel Calderón y con el apoyo de Endesa, CIBA buscará una vez más innovar en experiencia ampliando el foco y llegando a todos los públicos y preferencias.

Así, CIBA cuenta también con un conjunto de ponencias con carácter deportivo y social que recibe el nombre de CIBAForum y que se celebrará el domingo de 17:00 a 19:00 horas. En la edición anterior participaron Sergio Scariolo, Astou Ndour y Felipe Reyes, que llenaron por completo el fuengiroleño Palacio de la Paz y que recibieron los famosos Premios Huella 2022. Para 2023 se vuelve a repetir un cartel de auténtico lujo y se contará con el ex jugador de Unicaja, Real Madrid y FC Barcelona, entre otros, y medalla de Oro con Argentina en los JJOO de Atenas 2004, Pepe Sánchez, y con la jugadora profesional de baloncesto Ainhoa López, actualmente en las filas del Barça CBS de Liga Femenina Endesa. Así, en CIBAForum participará también Fundación Unicaja, que será galardonado junto a los anteriores protagonistas con el Premio Huella 2023 por sus distintas labores sociales.

De este modo, el recinto ferial de Fuengirola se convertirá en el centro neurálgico del deporte no solo malagueño y andaluz, sino también nacional, donde además se podrá disfrutar de una auténtica fanzone con juegos para todos y todas, concursos de habilidades y tiro, actividades de ocio, zona de música... Además, regresa con más fuerza que nunca el ya famoso Olé Star (sábado de 16:00 h a 18:00 h), un partido a lo All-Star estadounidense, pero con el mejor ambiente, buen humor y cercanía de todos los participantes destacados. Dicho encuentro enfrentará al equipo Superbasket de la Academia 675 de Berni Rodríguez contra una constelación de estrellas del deporte y famosos de distintos ámbitos, entre los que se encuentran los ex jugadores de baloncesto Fran Vázquez, Pepe Sánchez y el ex malaguista Dani Pacheco; la campeona del mundo de patinaje artístico Natalia Baldizzone; la jugadora internacional de Voley Raquel Lázaro; el All Star de la Liga China de Baloncesto (CBA) e internacional con su selección Shen Zijie; la capitana del Málaga Femenino Ruth Acedo; el youtuber Aircriss; el freestyler FJ; el actor Pablo Puyol; el jugador del Amivel Reyes Gutiérrez de Baloncesto en Silla de Ruedas Víctor Bueno; el presentador de televisión Fernando Ramos; la jugadora del Balonmano Málaga Costa del Sol y #Guerrera, Silvia Arderius; o el cantante malagueño y participante en GotTalent Ginés González. Este evento estará dinamizado por Fede de Palma, Speaker oficial del Unicaja Baloncesto, y por la banda de animación Los Mihitas. Durante el descanso de este partido se dará protagonismo a más de 200 Babybasket de distintos clubes de la provincia de Málaga, que disfrutarán de un pequeño entrenamiento coordinado por Berni Rodríguez en la pista central.