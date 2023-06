Denver Nuggets logró coronarse como campeón de la NBA por primera vez en sus 49 años de vida, una historia llena de nombres bajo el radar y de paciencia, mucha paciencia. El proceso iniciado con la contratación de Michael Malone el 15 de junio de 2015 cambiaría la franquicia para siempre. Ha sido una temporada regular casi excelente, unos play offs aún mejores, y todo debido a la gran unión de directivos, jugadores, staff técnico.... Aquí están las 5 claves para entender por qué los Nuggets han sido campeones de la NBA.

Continuidad y buenos fichajes

La base siguió siendo la misma de anteriores campañas formada por Aaron Gordon, Michael Porter Jr, Nikola Jokić y Jamal Murray, pero los movimientos realizados en los mercados de fichajes de esta temporada, en los que entre ambos se les dio salida a Monté Morris, Will Barton, 'Bones' Hyland, Bryn Forbes y Austin Rivers permitieron que pudiesen llegar Kentavious Caldwell Pope, Bruce Brown y Christian Braun (a través del Draft). Todos estos cambios permitieron al equipo mejorar sobre todo a nivel defensivo.

Líder en el banquillo

Michael Malone es el arquitecto del proyecto. Desarrolló un estilo de juego basado en el movimiento constante de jugadores sin balón, de tiradores libres en las esquinas y creatividad es lo que ha permitido a los Nuggets ser un rodillo, a excepción del final de temporada regular, donde ganaron 10 partidos y perdieron otros 10. Relajarse un poco de cara a la fase decisiva del año no es malo, ya lo han empleado otros equipos con anterioridad con el objetivo de que los jugadores lleguen en mejores condiciones a los play offs. Quedaron primeros en la Conferencia Oeste (53 victorias y 29 derrotas).

Nikola Jokić

Es uno de los mayores robos, sino el que más, de toda la historia del Draft. Elegido en la posición 41 de la edición de 2014, el balcánico ha vuelto a demostrar por qué ganó 2 MVPs consecutivos. Michael Malone no ha hecho mas que potenciar sus cualidades. Desde su segundo año lo colocó entre la pintura y el tiro de 3, por lo que ha ido desarrollando todo su potencial. Nadie podía imaginar que un gigante de 2,11 metros pudiera promediar casi 10 asistencias. El serbio, además de ser un gran reboteador, es también uno de los jugadores con mas visión de la competición. El 'Joker' es la base del sistema: distribuye, organiza, realiza pases imposibles, anota con fluidez (30 puntos en estos play offs)… literalmente, lo tiene todo. No hay que dejarse engañar por lo que en ocasiones parece parsimonia, porque es un error en el que ha caído toda la liga. Es la piedra angular del proyecto y sobre la que se cimenta este equipo. Sin duda es un talento generacional.

El escudero Murray

Todo protagonista necesita un escudero que lo respalde, un vicecapitán que no tenga miedo a asumir galones y a crecerse en las grandes citas. Ahí entra en juego Jamal Murray, otro jugador elegido a través del Draft, solo que en la 7ª posición del de 2016. La historia de Jamal es digna de admirar. Hace dos años se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, cuando estaba jugando el mejor baloncesto de su carrera. Jamal es un base que, a pesar del gran nivel que ha mostrado este año, no ha sido All Star. Se infravalora al otro director de juego de los de Denver, aunque después de esta edición debería cambiar. Responde al estereotipo de base asistente, pero con un gran instinto anotador. Cuando llegan las eliminatorias a 7 partidos se transforma: sus 20 puntos, 4 rebotes y 6 asistencias en Fase Regular evolucionan hasta 26 puntos, 5,7 rebotes y 7 asistencias, con partidos y promedios de locura.

Draft bien aprovechado

Tres de sus cuatro jugadores principales provienen de ahí. MPJ, el otro afortunado, volvía este año de una lesión de espalda y ha rendido a buen nivel mejorando su defensa y siendo igual de eficaz en el tiro. Aaron Gordon llegó desde un traspaso con Orlando hace dos año y medio y ha tenido un gran encaje en el equipo desde entonces en todos los aspectos. El resto de la plantilla son jugadores que cumplen una función específica o que son buenos en algo concreto. Por ese camino apostó la gerencia y la verdad, no les ha ido nada mal.

Sorpresa relativa

A principios de temporada no figuraban como los máximos favoritos en las casas de apuestas para llevarse el 'premio gordo', pero conforme ha ido avanzando la competición se han convertido en un equipo al que nadie se quería enfrentar. Un equipo sin egos, que ha llegado a la cima derrotando a todos sus rivales con un eficaz y vistoso estilo de juego, gracias al esfuerzo de todas las partes se ha logrado cumplir el objetivo, el primer trofeo de campeón de la NBA ya está en las vitrinas de la franquicia en Denver.

Un éxito tan especial y diferente que ninguno de los implicados podrá borrarlo de su memoria. Es seguro que intentarán hacer todo lo posible por coleccionar más recuerdos y momentos como éste, pero ese es un objetivo para los elegidos. ¿Habrá Nuggets para rato?... Veremos.