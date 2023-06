El mundo del baloncesto se da cita este fin de semana en Fuengirola para disfrutar de una nueva edición de la Convención Internacional de Baloncesto (CIBA), patrocinado por Endesa, y que contará con todo tipo de actividades para los amantes de este deporte. Un evento que pretende pulverizar récord de asistencias y al que se espera que asistan más de 500 jugadores al Pabellón Juan Gómez 'Juanito', punto neurálgico del CIBA.

A esta fiesta del baloncesto se sumará Cristian con su 'Baloncesto en movimiento', una innovadora escuela móvil de baloncesto que además es uno de los cinco proyectos finalistas de Liga Endesa de Corazón. Cristian es un joven de 20 años que quiere llevar su pasión por el baloncesto a todos los lugares. Desde Málaga, se desplaza con su furgoneta a zonas que no disponen de instalaciones o estructuras para la práctica de este deporte, organizando entrenamientos para todas las edades.

"Este proyecto me ha cambiado la vida, me ha permitido vivir del baloncesto que es mi pasión y darles esa oportunidad a los niños que viven en zonas rurales y que no pueden realizar esta práctica deportiva, por no disponer de las instalaciones o infraestructuras. Con este proyecto que es sobre todo social, me gustaría recorrer España y llevar el deporte de la canasta a cada rincón", ha destacado Cristian, creador de la iniciativa 'Baloncesto en Movimiento'.

Por su parte, la directora de marca y patrocinio de Endesa, María Lacasa, ha señalado que "en Endesa llevamos 12 años apoyando el baloncesto profesional, patrocinamos la Liga Endesa, la Liga Femenina Endesa, apoyamos a las selecciones españolas de baloncesto en todas sus categorías, pero más allá de ese apoyo a la parte más profesional de este deporte, lo que venimos fomentando desde hace años es lo que llamamos el patrocinio con propósito que no es otra cosa que intentar a través de esta herramienta llegar a la sociedad y aportar nuestro granito de arena como compañía, de alguna forma dejar un legado".

Durante el CIBA, Cristian, mostrará a los aficionados y curiosos su proyecto en la Fan Zone de Endesa instalada en el recinto, donde contará con material para la práctica deportiva y realizará entrenamientos para todas las edades. Además, este joven soñador será uno de los participantes del Olé Star del CIBA, un partido donde se enfrentarán rostros famosos aficionados a este deporte y la Academia 675 que trabaja con deportistas con diversidad funcional cognitiva.

Fuera del marco del CIBA, 'Baloncesto en Movimiento' también tendrá presencia en la zona del Marenostrum de Fuengirola durante la tarde del sábado, así como a lo largo del paseo marítimo de la ciudad, mostrando las propiedades de inclusión e integración que Liga Endesa de Corazón abandera y que esta iniciativa refleja