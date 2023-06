"Está a 9 puntos de Sergio Pérez, segundo del Mundial de Fórmula 1. ¿Cree que puede batirle?", le preguntaron a Fernando Alonso en la rueda de prensa de Canadá. "Sí, contestó sin dudarlo. A su lado, el líder, Max Verstappen, compañero del mexicano, sonreía sin disimulo. Sabía que el asturiano hablaba en serio. De hecho, en Red Bull consideran a Alonso su mayor rival este año. Y ni siquiera Max puede estar tranquilo. Aunque su ventaja es abismal, con seis triunfos en ocho grandes premios y 69 puntos de renta, tanto Aston Martin como Marcedes están más cerca.

"Este circuito no es el mejor para nuestro coche", advirtió Verstappen, que aún así volvió a ser el mejor en entrenamientos y carrera. Pero algo cambió en Canadá. Y no fue un minuto el que separó al de Red Bull de su perseguidor, Alonso. Esta vez fueron 9,5 segundos. Suficientes para ganar, pero no para estar tranquilo. Max tiene claro que Fernando le acecha y que estará ahí para aprovechar cualquier oportunidad: un fallo de fiabilidad del RB19 , un accidente o incluso una anécdota como la que sucedió este domingo, cuando el neerlandés se llevó por delante a un pájado que quedó atascado en el conducto de frenos del monoplaza durante toda la carrera.

Teniendo en cuenta la superioridad de Red Bull y Verstappen, Alonso se ha convertido en el principal animador del campeonato y lo que en Baréin empezó como una sorpresa, con el paso de los meses se ha confirmado como una espléndida realidad. Aston Martin tiene un proyecto a la altura de la ambición de Fernando y cada una de las mejoras introducidas este año por el equipo del 'gurú' Dan Fallows ha significado un paso adelante

"Si no hubieses tenido que gestionar ese problema…", le dijo a Alonso su ingeniero de pista. Tras la carrera, el director de Aston Martin Mike Krack reconoció que el fallo técnico del que le alertaron en las últimas vueltas y le impidió empujar para tratar de alcanzar a Max había sido una "falsa alarma". Según las estimaciones del equipo, de no ser por esas precauciones, Alonso habría terminado a 2 o 3 segundos del neerlandés.

Una cifra que confirmaría el aviso de Alonso tras la 'qualy' del sábado, cuando aseguró que en carrera esperaba estar "a dos segundos y no a 20 de Verstappen". En Montreal, Alonso y Aston Martin dejaron atrás a Hamilton y Mercedes, que tras el podio de Barcelona, donde el asturiano firmó su peor resultado del año (7º), estaban convencidos de que el 'sorpasso' era definitivo. A pesar de su decepción ante la afición española, Fernando lanzó un mensaje motivador a su equipo. "Esta será la última carrera fuera del podio", les dijo. Y ante la prensa soltó otra directa. "¿Mercedes? En Canadá les machacaremos...".

La voracidad de Alonso aumenta al mismo ritmo que las prestaciones de su monoplaza, que este fin de semana ha incorporado con éxito su evolución más importante del año, con nuevo suelo, tapa motor y pontones para ganar eficiencia aerodinámica. "Quiero ganar esta carrera, tío", advirtió Fernando por radio cuando desde el muro le aconsejaban dosificarse ante un posible problema del AMR23. También este mensaje iba dirigido. Quería que Max se sintiera presionado, forzar su error. Y el de Red Bull perdió unas décimas al subirse a uno de los pianos. No fue determinante, pero sí demostró que Alonso está al acecho. Y que la 33ª puede llegar este año.

Aquí pudo estar la 33 😮pic.twitter.com/hc4EwgXsuS — DAZN España (@DAZN_ES) 19 de junio de 2023

"Ha sido nuestra carrera más competitiva del año. Las mejoras están funcionando perfectamente, pudimos rodar en los tiempos de vuelta de Max durante un tiempo y tenemos más partes que llegarán -en Silverstone- para optimizar el conjunto" sentenció Fernando, que dentro de dos semanas, en Austria, lo volverá a intentar.