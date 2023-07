Gabriela Clausson Bitolo (Sao Paulo, 1999) es el tercer fichaje del Costa del Sol Málaga para la temporada 2023/24. La lateral derecho reforzará la primera línea del campeón de la Liga Guerreras Iberdrola y se une a Eli Cesáreo y Patrícia Lima en el capítulo de altas. Procede del KH-7 BM Granollers, donde las lesiones le han privado de tener protagonismo y continuidad, y firma por una temporada. De 24 años y 1.80 metros, la internacional tiene unas características diferentes al resto de la plantilla y aportará un lanzamiento exterior fundamental para seguir creciendo.

«Me siento muy contenta, después del fichaje sólo pude sentir mucha alegría y una seguridad que será una temporada muy linda y especial», asegura la brasileña, que cuenta con experiencia en el balonmano español. En 2020 llegó desde el Esporte Clube Pinheiros, también club de origen de Isa Medeiros y Gabi Pessoa, al Atticgo BM Elche. Allí fue una sensación y se alzó con la Copa de la Reina y la Supercopa de España con un rendimiento sensacional. Una lesión de rodilla, una articulación que ha castigado su progresión en el pasado reciente, frenó una progresión muy buena. En menos de 30 partidos anotó 135 goles, lo que habla de su calidad ofensiva. Ahora Málaga debe ser de nuevo su trampolín.

La primera línea no oculta su felicidad por esta oportunidad. «Creo que es un club que ha dejado muy evidente que si se hace un buen proyecto las cosas salen. Es un grupo que me motiva mucho trabajar con ellas, será muy importante volver a la pista con jugadoras de alto nivel. Me vendrá bien estar en un equipo tan ambicioso como yo y será una temporada muy, muy linda. Tengo mucha ilusión desde que me llegó la oferta, tenía claro que era un club con un gran proyecto y tengo muchas ganas de trabajar», explica la jugadora, habitual con Brasil cuando ha competido con regularidad. Jugó el Mundial de 2019 y los Juegos Olímpicos de Tokio, contando con 40 internacionalidades.

Hay ambición en sus palabras. «El objetivo es luchar por todos los títulos de la temporada, no faltará trabajo y entrega. Espero que todo vaya de camino con lo que vamos a trabajar. Será muy especial, eso lo tengo clarísimo», termina Gabriela Bitolo, consciente del reto al que se sube: «Creo que puedo aportar mi carácter luchador, nunca bajé los brazos en ninguna circunstancia de mi vida. A nivel de balonmano el lanzamiento de nueve metros puedo darlo. Es un objetivo personal mío aportar también mucho en defensa, es algo que quiero trabajar mucho este año y estoy segura que podré hacerlo con el grupo».