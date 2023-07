El BeSoccer CD UMA Antequera apuntala la plantilla con un nuevo refuerzo que se une al de Mario Almagro y Alan de Candia, a la incorporación de Javi Campano de la cantera al primer equipo y a un total de siete renovaciones. José Antonio Borrego “Tete” cuenta con una base sólida de jugadores con los que viene trabajando desde que inició su etapa como entrenador y, ahora, añade el talento de un pívot zurdo de calidad y con olfato de gol que creció defendiendo la elástica verde durante cinco temporadas. Es hábil en el uno contra uno y cuenta con un potente disparo.

Nando (16/02/1999) vuelve a la que fue su casa con más ilusión, ambición y experiencia. Una vez abandonó el equipo de su tierra, en el que se formó, logró dos ascensos y debutó en Primera, se unió a las filas del todopoderoso Mallorca Palma Futsal y también jugó cedido en Santa Coloma. En un mismo curso, con ambos conjuntos, disputó 11 partidos de Liga y creció al lado de jugadores de mucho potencial. La pasada campaña cambió de destino, se marchó a Burela y dio un paso adelante en su rendimiento. Se convirtió en una de las piezas ofensivas más destacadas y ayudó a la entidad gallega a llegar hasta la final del Play off de ascenso. El pívot natural de Málaga completó 33 encuentros y firmó 19 dianas.

Viejo conocido

En el Argüelles ya conocen las prestaciones de la tercera cara nueva del plantel verde para la campaña 2023/2024. Debutó en Segunda División en la semifinal del Play off de la 2017/2018, se estrenó en la mejor Liga del mundo en la 2018/219 y aumentó su aportación goleadora, en la categoría de plata (2019/2020), con 15 dianas siendo clave en un tercer ascenso y, de vuelta en la élite, en la 2020/2021, anotó 8 tantos en 33 envites con los que captó la atención de Palma. “He madurado a nivel personal y, en la pista, también lo he hecho bastante y creo que se va a notar a la hora del regreso”, especifica.

La estancia en Burela permitió al jugador malagueño recuperar buenas sensaciones y, con confianza, desplegar todas sus cualidades sobre el 40x20. “Ha sido un año interesante que me ha servido para aprender, tener minutos y darme cuenta lo que me hace falta mejorar. Creo que he sido capaz de progresar lo suficiente para, ahora, ayudar al equipo de una forma diferente y mejor que lo hizo el jugador que se fue”.