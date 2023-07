La selección española de baloncesto volverá a jugar una nueva semifinal en un verano absolutamente espectacular. Después de la plata europea de la absoluta femenina y el oro mundial del sub-19 masculino, el combinado nacional femenino sub-18 de Carla Viegas y peleará el sábado y el domingo por las medallas en el Europeo de Turquía tras vencer a la anfitriona (64-78). Por lo que ya están entre los cuatro mejores equipos del torneo del Viejo Continente.

Lo cierto es que el partido fue mucho más igualado y largo de lo que el marcador puede reflejar. El equipo de Cristina Cantero comenzó arrasando. Todo apuntaba a que se iba a vivir una nueva victoria aplastante (33-46 al descanso). Sin embargo, ni mucho más lejos de la realidad. Aunque España siempre dominó, Turquía hizo sufrir hasta el último segundo del encuentro, siempre a remolque y siempre recortando cada gran distancia que las españolas conseguían.

Quien no pudo estar tan brillante, como ha acostumbrado a lo largo de un torneo espectacular, fue Carla Viegas, hasta este curso en el CAB Estepona. La sampedreña comenzó el choque como un tiro con 5 puntos en 5 minutos. No obstante, dos faltas al inicio del segundo cuarto le perjudicaron para el resto del partido. A partir de ahí, no pudo contribuir demasiado a la victoria. No solo estuvo más errática que de costumbre en el tiro, sino que además tuvo que pelear con una gran defensora. Por lo que cerró el duelo con 5 puntos y un 1/4 en triples.

A partir del sábado (20.30 horas) tendrá la oportunidad de rehacerse. El rival de las semifinales será el vencedor del Turquía-Letonia. Mientras que el otro encuentro que da acceso a la pelea por el oro será Serbia-Eslovenia. Es decir, una nueva ocasión para Carla Viegas de colgarse una medalla tras la plata mundial del verano pasado.