El Poniente que hizo acto de presencia en el GP El Palo de la XI Liga Provincial de Barcas de Jábegas, patrocinado por la Diputación, no impidió contemplar un magnífico espectáculo deportivo en aguas de la Bahía de Málaga. La sexta prueba del calendario provincial se saldó con un espectacular triplete de Pedregalejo, como apuntaron los organizadores de la ART y del club anfitrión, el CD La Espailla.

En una prueba que contó con el apoyo del Distrito 2 Este del Ayuntamiento de la capital, además del reseñado patrocinio de la Diputación de Málaga, las mangas clasificatorias no depararon demasiadas sorpresas. En categoría de cadetes, Torre del Mar volvió a la senda de la victoria y no dejó duda alguna logrando la primera posición. Le siguió un Remo Rincón que es "el único parece que les planta cara". Los jabegotes de la Cala cerraron el podio. Y en juveniles, los tiburones de Pedregalejo ganaron la prueba, justo por delante de Torremolinos, que no ceja en su empeño de pelear el título. Y La Cala B completó el podio para mantener su liderazgo.

En la categoría veterana, las tiburonas de Pedregalejo siguen dominando con mano de hierro la categoría, subiendo al primer escalón del podio. En segundo lugar entró La Cala A, por delante de La Araña. En hombres, los tiburones de Pedregalejo también dieron un golpe sobre la mesa y lograron la victoria en una final de infarto con La Araña A, que sigue líder. Torre del Mar sumó un bronce que los estabiliza en la tercera plaza de la general.

Por último, las finales absolutas brillaron por su igualdad una jornada más. En la del femenino la cosa está muy apretada tras los resultados cosechados en El Palo. La Araña se alzó con la victoria, en un mano a mano con Torre del Mar, y Remo Rincón cerró el podio. La embarcación de La Araña sigue líder, pero con un punto de ventaja ante torreñas y rinconeras. Y en hombres hubo sorpresa. La Cala A dominó la regala de principio a fin. La Cala B y La Araña completaron en esta ocasión los tres peldaños principales. Precisamente será en Rincón de la Victoria, el término de las dos embarcaciones caleñas, donde el sábado 15 se celebre una nueva prueba de esta competición que permite mantener en forma las prácticas ancestrales vinculadas al remo tradicional.