El joven ala diestro de 20 años, Francisco Javier Aguilar Guzmán, conocido deportivamente por Kiko, afronta con ilusión el salto de categoría después de jugar y hacerlo muy bien las últimas temporadas en 2ª División B con la UD Coineña FS.

Kiko es la cuarta incorporación de la formación verde. Nació en Coín el 14 de octubre de 2002. Se formó en las categorías inferiores del club de su localidad natal, en su segundo año de juvenil estuvo en San Pedro de Alcántara y luego regresó a la UD Coineña FS para incorporarse al primer equipo y jugar durante tres temporadas en 2ª División B, donde se ha desenvuelto como un ala muy veloz, desequilibrante en el uno contra uno en banda y con una potente pegada con ambas piernas.

Ha logrado cifras goleadoras bastante reseñables con 17, 17 y 11 tantos respectivamente. Su nuevo equipo ya comprobó su habilidad a la hora de acertar de cara a puerta, ya que marcó dos goles en la final de la Supercopa Diputación disputada el 30 de agosto de 2021 en Gudaljaire (9-5). Un título que acabó en la vitrina de éxitos de la entidad universitaria.

El talento joven de la provincia de Málaga se valora mucho en el club. De ahí la puesta en marcha de un proyecto de cantera para cuidar la formación en etapa cadete y juvenil y luego ofrecer un salto al filial sénior como paso previo al primer equipo en caso de cumplir con el perfil que demande el cuerpo técnico. “Es un sueño para mí, con muchas ganas de empezar y ayudar al equipo”. El nuevo integrante del equipo con sede en el corazón de Andalucía, en la Ciudad de Los Dólmenes, explica también cómo se fraguó su fichaje. “Me llamó Tete, no lo pude coger y la siguiente llamada fue la de mi representante. Esta sí pude atenderla y me habló de que había un interés en firmarme”.

Deja este mensaje a los aficionados. “Espero que nos apoyéis en Segunda como lo habéis hecho en Primera que también es importante y, con ese apoyo, será más fácil pelear para recuperar la categoría perdida”.