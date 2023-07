Una de la tarde en Wimbledon. Un entrenamiento de poco más de una hora en la pista número 1 de Aorangi Park para Carlos Alcaraz. Sin forzar, para mantener las buenas sensaciones. Una sesión que terminó con un partidito en el cuadro de saque con su hermano mayor Álvaro y con la apuesta de "hacer el perro" a cuatro patas sobre la hierba, incluido el gesto de hacer pipí, para quien lo perdiera. Momento que el tenista murciano se lo pasó en grande, riendo y grabándolo con su móvil.

Bromas y mucha tranquilidad a 24 horas de jugarse el pase a las semifinales de Wimbledon con el danés Holger Rune, en la que ya se ha anunciado como la batalla generacional del nuevo tenis. Una rivalidad que los entendidos predicen como una de las históricas en el futuro. Frente a frente dos jugadores que se conocen y se han enfrentado desde muy pequeños. "Éramos de los mejorcitos", recordaba Alcaraz de esa época infantil.

El vídeo jugando juntos un doble en el torneo de Les Petits As en Francia, con 12 años, se ha hecho más viral en las redes sociales desde que se supo que este miércoles (segunda ronda en la central) cruzarían sus raquetas. Estilos de juego y personalidad tanto dentro como fuera de la pista diferentes, aunque los dos son igual de ambiciosos.

Ansiosos por jugar

"Estoy muy, muy ansioso y emocionado por jugar este partido. Deseaba que llegara el momento desde que vi el sorteo", decía Rune. "Hemos compartido grandes momentos desde pequeños y me alegra mucho que ahora estemos compitiendo en unos cuartos de final de Grand Slam. Es bonito ver que los dos estamos cumpliendo nuestros sueños", destacaba Alcaraz. Se conocen mucho. Habilidades y defectos. Del murciano, Rune se quedaría su golpe de derecha; del danés, Alcaraz le gustaría su revés.

Será la tercera ocasión que se enfrenten en el circuito. En la primera, la victoria fue para Alcaraz en las NextGen de 2021, el Masters de los menores de 21 años (4-3, 4-2, 4-0). La segunda se la apuntó Rune en los cuartos de final del Masters 1.000 de Paris-Bercy 2021, al retirarse el tenista murciano con 6-3 y 6-6 en el marcador. La referencia no sirve demasiado para dar un pronóstico.

Caminos diferentes

Alcaraz se presenta como favorito. Es el número uno mundial, ya tiene un Grand Slam en su palmarés, mejores resultados en su corta experiencia en hierba y más habituado a jugar en la central. Un teatro que impone cuando se entra por primera vez, como hará Rune.

El tenista danés (sexto del mundo) está jugando su primer Wimbledon y aunque ya es 'top ten', aún no ha mostrado la contundencia de su amigo de infancia. El mismo lo admite. "Carlos era muy bueno entonces y ha mejorado mucho y muy rápido. Honestamente creo que de momento es mejor que yo".

Sentirse mejor

Alcaraz se siente fuerte y no lo ocultaba. "Con el nivel que estoy dando nada me sorprende. He pasado esta fase de sorprenderme por ganar partidos de este nivel", decía tras imponerse a Matteo Berrettini. "Estoy con confianza. Sé de mis capacidades y de lo que soy capaz. Quiero ganar", aseguraba.

Alcaraz aspira a ganar ese partido con Rune que abriría las puertas a las semifinales donde esperarían el ruso Daniil Medvedev (3 mundial) o el desconocido estadounidense Christopher Eubanks (43), invitado inesperado a la fiesta. Su raqueta apunta a la final del 16 de julio que se marcó en rojo en su agenda antes de llegar a Londres. Está ya solo a dos pasos.