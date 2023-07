Marketa Vondrousova, 24 años y 42 mundial, se proclamó la nueva reina de Wimbledon al derrotar a la tunecina Ons Jabeur por un doble 6-4. Un golpe inesperado de una tenista que gana el título por primera vez sin ser cabeza de serie en la era Open (1968). Por segunda vez, Jabeur (6 mundial) se quedó a las puertas del título que el año pasado perdió ante la kazaja Helena Rybakina. Un duro golpe después de haber eliminado en las rondas anteriores a Rybakina y a la bielorrusa Aryna Sabalenka, número dos mundial, remontando un set en contra.

Vondrousova se convierte en la cuarta tenista checa en recibir el plato Venus Rosewater que recibe la campeona, después Jana Novotna (1998) y Petra Kvitova (2011 y 2014). La alta tenista de Sokolov ya había jugado la final de Roland Garros que perdió ante la australiana Ashley Barty, a los 20 años pero desde entonces las lesiones fueron un calvario para ella.

Tatuajes y gato

Vondrousova luce tatuajes en sus largos brazos. "Me hice el primero con 16 años, lo considero arte. Fue una especie de regalo de cumpleaños. Me di cuenta que me gustaban. Tengo tres o cuatro artistas que me los hacen", explicó estos días la tenista checa en Londres. Pronto tendrá uno más. El que se apostó con su entrenador si ganaba el torneo.

Cuando se clasificó para las semifinales, los periodistas le preguntaron también por si alguien de su famila le acompañaba en Wimbledon, pero explicó que su marido estaba en Praga. ¿El motivo? "Está cuidando a mi gato", dijo, sorprendiendo a todos. Esta vez su compañero estaba en el palco animándola y a Frankie, el nombre del felino, le buscaron a alguien que cuidara de él. Los 2.735.000 euros que recibió como ganadora daban para el gasto, seguro.

La alegría de Vondrousova contrastaba con la desilusión de Jabeur, que no pudo ocultar sus lágrimas. La tunecina ha perdido dos Wimbledon, pero también el año pasado la final del Abierto de Estados Unidos ante la polaca Iga Swiatek, número 1 mundial, eliminada en Wimbledon en cuartos de final por la ucraniana Elina Svitolina a la que, en semifinales, derrotó Vondrousova. A Jabeur le pudo la presión y la responsabilidad que ya le atenazó el año pasado en la final: el deseo de convertirse en la primera tenista africana en inscribir su nombre en el palmarés del torneo.