Nervioso por la trascendencia de su victoria, abrumado por el escenario y por lo que representa, a Carlos Alcaraz se le atropellaban las palabras en la ceremonia de su proclamación como campeón de Wimbledon después de recibir el trofeo de manos de la princesa de Gales, Kate Middleton.

“Es bueno ganar y no me puedo sentir más orgulloso de mí mismo. Lo estaría aunque hubiera perdido solo por jugar esta final y hacer historia en un grandísimo torneo, jugando contra una leyenda de este deporte”, admitió el campeón del torneo británico. “Dicho esto, jugar a este nivel y lograr la victoria, es un sueño hecho realidad. Ahora siento que estoy listo para disputar partidos épicos, contra grandes leyendas y en estos escenarios”.

Alcaraz reconoció que las sensaciones fueron extrañas conforme se acercó el desenlace. "En el último juego sentí un hormigueo por todo el cuerpo", admitió. "Es el partido más complicado que he ganado nunca. Pero sé de lo que soy capaz".

Apenas unos minutos después de su triunfo, Alcaraz se vio envuelto en un torbellino de felicitaciones y compromisos, como la salida a uno de los balcones de Wimbledon para saludar a las decenas de aficionados que rodeaban las instalaciones del club para aclamarlo, o recibir de manos del presidente del club la corbata que le acredita, a partir de ahora, como miembro de pleno derecho del All England Club.

“Este triunfo es un sueño que tenía desde niño. Desde que empecé a jugar”, aseguró en la rueda de prensa oficial. “Es increíble. Pero no solo por ganar Wimbledon, que también. Sino por la manera en la que lo he hecho, ante una de las leyendas de este deporte”, puntualizó. “Al final, esta victoria es algo con lo que soñamos. Por lo que trabajamos y luchamos día a día. He creído en mí mismo. Creí desde el primer día del torneo, pensando que podía ganar a los mejores y lo he demostrado”.

Agradecimiento a su equipo

Algunas de sus primeras palabras también fueron para agradecer a la gente que ha estado a su lado y especialmente a su equipo encabezado por Juan Carlos Ferrero, que le ha ayudado a convertir en triunfal una experiencia que le era casi desconocida, competir en hierba y hacerlo a gran altura, como demostró frente a Djokovic, el ganador de las cuatro últimas ediciones de Wimbledon. “Estoy muy orgulloso del equipo que tengo y que me ha permitido vivir esta experiencia única. Es increíble para un chico como yo, por el poco tiempo que llevo en torneos de hierba, haber podido alcanzar este nivel tan rápido, por lo que me siento muy agradecido”.

Desde la inocencia y la espontaneidad de sus 20 años, Alcaraz también tuvo elogios hacia su rival en la final. “¿Qué puedo decir de Novak? Me ha inspirado mucho. Empecé a jugar a tenis viéndote jugar. Estás ganando torneos desde que yo nací. Y es verdad lo que decías, por cómo has jugado en la final, los 36 años son los nuevos 26”

Alcaraz confesó que su triunfo en Wimbledon, igual que su reciente victoria en el torneo de Queen’s le permite confirmar lo que es un idilio con la competición en hierba. “No creí que pudiera jugar a este nivel. Es tan solo mi cuarto torneo sobre esta superficie. Pero estas dos últimas victorias, me hacen estar muy orgulloso del trabajo hecho y de lo rápido que lo hemos conseguido”.

Carlos Alcaraz mantuvo una conversación nada más concluir la final con el rey Felipe VI en la zona noble de Wimbledon. Entre bromas y muchas sonrisas, el monarca, que estaba acompañado de ministro de Cultura, Miquel Iceta, le mostró su admiración al tenista murciano. Alcaraz le había hecho un guiño desde la tribuna nada más acabar. “Las dos veces que me ha visto en directo, he ganado, así que espero que pueda venir más”, soltó, provocando la risa de Felipe VI. Luego, en el cara a cara, le hizo una confesión. "En el último juego me he acordado del 40-15 que le remontó Novak a Federer hace unos años y solo estaba pensando, por favor, no me lo hagas a mí", admitió con inocencia.