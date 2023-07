Las instalaciones de The Embassy -dirigida por el malagueño Berni Rodríguez y José Manuel Calderón- acogieron este martes una rueda de prensa en torno al nuevo acuerdo que la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto (NBPA) han llegado para que las grandes estrellas estadounidenses vuelvan a hacer de Fuengirola «un hogar» por segundo verano consecutivo.

Jugadores de primer nivel en la NBA como Jaylen Brown (Boston Celtics), Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), Steven Adams (Memphis Grizzlies), Davis Bertans (Oklahoma City Thunder), Usman Garuba (Thunder, por el momento) o el español Santi Aldama (Memphis Grizzlies) son algunas de las 21 estrellas de la NBA, además del joven Izan Almansa, que pasarán estos días por las instalaciones de The Embassy y Fuengirola. Tal es el éxito de este proyecto que 6 jugadores de los 14 que inauguraron esta experiencia el pasado verano repiten e incluso algunos de ellos están comprando casas en Málaga.

José María Arrabal, secretario general de Deportes de la Junta, quiso poner en valor un acuerdo que esperan que se prolongue en el tiempo: «Es la segunda edición que acogemos en base al convenio que la consejería de Deportes firmón con la NBPA. Esto es solo el comienzo de un largo porvenir que sería imposible sin una instalación de primer nivel, es una referencia. Esperemos que vivamos unos días extraordinarios».

Ana Mula, alcaldesa de Fuengirola, ensalzó la apuesta de su ayuntamiento: «Fuengirola hace una apuesta por este centro deportivo para ser referente del deporte a nivel mundial y europeo desde el punto de vista de la instalación más avanzada y con jugadores del nivel que tenemos de la NBA. Hemos construido y financiado esta apuesta. Esto ha permitido que Fuengirola se consolide como un destino deportivo y es fundamental para nosotros. Gracias a la apuesta de la NBA por hacernos un destino de bienestar. Hay que seguir apostando por ello».

Mucho más que baloncesto

Es inevitable reconocer que el acuerdo entre The Embassy y la NBPA está basado en el baloncesto. Sin embargo, va mucho más allá, tal y como explicó Stephanie Rawlings-Blake, directora ejecutiva de la institución estadounidense: «Nos sentimos como en casa, es un hogar. Esta instalación no es solo una oportunidad para que los jugadores vengan a entrenar, también estamos aquí por valores sociales. No solo es el espacio, sino también la hospitalidad».

Un punto en el que quiso insistir José Manuel Calderón: «Los jugadores quieren dejar huella en Fuengirola, de ayudar y educar. Que toda la gente joven tenga experiencias así con los jugadores que ven en televisión es... Los jugadores están encantados. Eso quiere decir que ya no es solo el evento o el baloncesto, es la zona y el sitio. Es importante que se sientan como en casa. Ojalá pueda seguir creciendo. No es fácil encontrar un lugar de este nivel con playa o sitios culturales», concluyó el campeón del mundo sobre las instalaciones de Fuengirola.