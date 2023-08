"No ha sido una buena temporada". Luis Medina Cantalejo, presidente del Comité Técnico de Árbitros, no se anduvo con rodeos en el balance de la pasada temporada y en los propósitos de la próxima. Lo hizo en el encuentro anual con los medios que tuvo lugar en Oviedo, donde el colectivo realizó su preparación previa para el curso que arranca el 12 de agosto.

"Ha sido una temporada atípica. Nos hemos visto envueltos en polémicas y cuestiones muy mediáticas que están en manos de la Justicia", admitió el 'jefe' de los árbitros sin citar expresamente el caso Negreira, que investiga los pagos del Barça al que fue exvicepresidente del CTA entre 1993 y 2018.

Particularmente, Medina Cantalejo quiso dar explicaciones sobre los audios filtrados durante una reunión de los árbitros. En los mismos, el presidente del comité se refería a una persona como "la deshonra del arbitraje español", dirigiéndole términos como "rata" o "traidor". Aunque en un primer momento se especuló con que se dirigía a Estrada Fernández, quien se querelló contra Negreira y su hijo, los comentarios tenían como destinatario a un colegiado sin identificar que filtró el enlace de la reunión a un periodista.

"Desde el punto de vista personal, cuando una persona representa a una institución como la nuestra, tiene que saber guardar el control y saber que está representando a mucha gente. Esta temporada se han dado momentos de mucha presión y falta de respeto, así como de mentiras sobre el colectivo. Yo fui el primero al que no le gustó el audio. Pido disculpas por palabras que no debí utilizar", se disculpó Medina Cantalejo.

Con quien no quiso disculparse es con el miembro del colectivo que envió el 'link' del encuentro privado. "Me pareció de una falta de dignidad tremenda. Por eso quiero dejar clara mi posición en este aspecto", zanjó, para después analizar en términos del juego lo que fue la pasada campaña. Para el CTA, tampoco resultó positiva, "porque cuando aumenta la intervención del VAR es porque algo no cuadra". Las acciones revisadas pasaron de 143 a 179 la pasada temporada.

El apartado en el que más aumentó el videoarbitraje fue en las tarjetas rojas: de 14 a 38 reevaluaciones. "Tenemos muy claro que vamos a defender a los futbolistas y siempre que vemos este tipo de jugadas actuaremos", defendió Clos Gómez. Sobre el aumento de estas sanciones, que pusieron a LaLiga a la cabeza de las mismas, Medina Cantalejo quiso aclarar: "Son circunstancias de esta temporada, no pensamos que nuestros jugadores sean violentos".

En los otros apartados analizados, las diferencias no han sido tan sustanciables: de 63 a 66 gles, de 64 a 69 penaltis y de uno a cuatro penaltis repetidos. "Los árbitros de campo son los que tienen la sarten por el mango. Que suba el nivel de intervención no es bueno, aunque se haga justicia", insistió Medina Cantalejo.

Una de las problemáticas que a juicio del CTA se ha enmendado es la de los conocidos como 'penaltitos'. El número de incidentes con poco contacto físico ha bajado un 21% hasta los 71 (frente a los de la temporada anterior). Llegados a este apartado, Medina Cantalejo pidió a los equipos que soliciten reuniones y pidan todas las aclaraciones pertinentes.

En cuanto a los cambios que se prevén para la próxima temporada, hay dos principales. El primero elimina el castigo cuando se pita penalti o falta al borde del área por una mano o acción punible. "No se va a mostrar amarilla por todo. Hasta el momento, sucedía que a veces se sancionaban jugadas cuando había más defensores por detrás del balón", explicó Undiano Mallenco, del equipo arbitral.