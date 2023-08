Con 30 millas de recorrido en formato de regata costera ha concluido la Fase Previa de la Copa del Rey Mapfre, en la que el equipo Teatro del Soho Caixabank se ha proclamado líder indiscutible entre las más de 90 unidades que compiten en Palma de Mallorca. Unos resultados parciales de 6 primeros puestos le han dado al equipo de Javier Banderas el protagonismo con mayúsculas en la clase ORC 2. Con este resultado en la prueba del miércoles el Teatro del Soho Caixabank, además de demostrar su inmejorable forma, deja claro su potencial no solo en las regatas tipo bastón que se han ido desarrollando sino también bajo el formato de regata costera.

El equipo Teatro del Soho CaixaBank es el único participante en la 41º Copa del Rey que consigue hacer pleno y no bajarse del primer puesto en las regatas disputadas. El jueves los marcadores volverán a anotar casi desde cero, ya que a la final los equipos pasarán con una puntuación similar a la posición con la que hayan cerrado la fase previa. En el caso del equipo que lidera Javier Banderas, y en el que figura como táctico Luís Doreste y Dani Cuevas como timonel, se harán a la mar con un punto. Ya no importa si durante las tres jornadas anteriores el colchón de puntos con el más próximo rival era de 20 puntos o de 2, en esta fase final desaparece.

“Lo que hemos hecho hasta ahora no vale de mucho; da igual que acabes con 15 o 5 puntos de ventaja contra el segundo porque ahora desaparecen. Mañana jueves comenzamos a navegar de nuevo”, declara el patrón del Teatro del Soho CaixaBank, añadiendo: “A nosotros personalmente no nos parece del todo justo porque no se premia la regularidad, pero son las normas del juego, las acatamos, y cuando venimos a Copa del Rey ya sabemos con lo que jugamos. Así todo estamos muy satisfechos, creo que tenemos un equipo que es un verdadero “dream team” en todos los puestos”

Esta aplastante victoria en esta primera fase de competición es el mejor regalo de cumpleaños que los deportistas del Teatro del Soho Caixabank le ofrecían a su compañero y Director Deportivo Piti Estébanez en el día de su cumpleaños. El Teatro del Soho Caixabank vuelve a poner el nombre oficial al equipo andaluz, que incorpora en sus velas el apoyo de Banderas Perfumes como patrocinador y a los que se unen Hotel Isla Mallorca (alojamiento oficial del equipo), Puerto Deportivo de Benalmádena y Antonio Banderas Design.