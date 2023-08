Muchas veces se producen fenómenos que abarcan una gran masa social. Es el caso de la Kings League, creada por el exjugador del FC Barcelona Gerard Piqué, cuya liga dirigida por personalidades conocidas de Internet ha atraído a todo tipo de futbolistas por jugar al fútbol de una forma muy distinta a lo tradicional con un mercado de fichajes muy novedoso. Es el caso de Lulu, jugador profesional del Palo FC, que se convirtió en el integrante número 12 de Saiyans FC, club dirigido por el streamer David Cánovas Martínez, TheGrefg.

El formato de la Kings League ha tenido un impacto inmediato y muy pocas personas están exentas de su popularidad. No era el caso de Lulu, cuyos hijos le motivaron a seguir la competición: «La verdad es que seguí más el primer split, este segundo no tanto. Sí que es cierto que tengo dos niños pequeños y les gustaba, así que algo sí había visto». Y es que como jugador profesional, Lulu no se muestra reacio a este tipo de iniciativas, a diferencia de otros que prefieren la vía tradicional. «Han encontrado el punto perfecto de show para el espectador y competitivo para el jugador, es un formato diferente, pero divertido de jugar».

«Fue pura casualidad, yo estaba en el parque con mis hijos y recibí una llamada de un excompañero, pero hablábamos de otro tema. De repente me preguntó si mi club me dejaría jugar varios partidos en la Kings y si me apetecía. Tenía que contestar en el momento porque era un martes y allí las convocatorias hay que mandarlas los miércoles. Así que fue todo muy rápido», reconoce sobre cómo se fraguó su participación.

Sin ningún atisbo de duda, Lulu afirma que «ha sido una experiencia única, diferente e inolvidable. Sí es cierto que llego a Saiyans en un mal split. Aunque creo que conseguimos cambiar la dinámica y luchar por ir al Metropolitano». Desgraciadamente, el equipo acabó 10º en Fase Regular y cayó en cuartos contra el Xbuyer Team. El jugador paleño no esconde lo complejo que era remontar la situación deportiva: «Eran muy buenos equipos que habían hecho muy buena liga regular y traían muy buena dinámica. De hecho el equipo que nos elimina es el actual campeón».

Desde la pantalla se ve todo muy fácil, pero a nivel de organización, montar un programa de este calibre, magnitud y características es realmente complejo. «El nivel de organización es espectacular, está todo muy bien controlado. Tienen un campo donde se juegan todos los partidos, pero funciona como un reloj suizo. Hay que pasar 2-3 controles para acceder, es todo muy profesional y estoy 100% seguro que parte de su éxito es la gran organización y profesionales que hay detrás».

Nuevo formato con estrellas

No obstante, las diferencias entre la Kings League y el fútbol tradicional son muy claras. «Es un contexto totalmente diferente, el nivel es bueno para ese formato. Hablar de la Kings y del fútbol que yo conozco es hablar de cosas diferentes. Creo que hay jugadores que en ese formato son muy buenos, pero que igual en mi equipo en Segunda RFEF no tendrían sitio, y pasa lo contrario».

La popularidad de la Kings se basó, en primera instancia, en los dueños de los clubes, lo que ha atraído también a famosos del deporte como el Kun Agüero (dueño, presidente y jugador de Kunisports), Chicharito Hernández, Andrea Pirlo o Ronaldinho entre otros. «He podido convivir con David López, ex de Osasuna. Grefg estuvo en casa también y puedo decir que es un tío fantástico, es exactamente igual que como puedes verlo tras la pantalla. Jugar contra Zabaleta, Augusto, Lopo... también ha sido algo único».

Recibir la llamada de la Kings ha supuesto para Lulu una experiencia especial, pero espera que no sea la última vez: «Es un mundo muy diferente al mío, pero sí que me gustaría volver a ayudar a Saiyans. Creo que después de conocer cómo funciona todo, mi aportación allí sería más parecida a mi nivel real, que es mucho más alto del que pude dar allí».

Ascenso con El Palo

Este año, sin duda, también es especial para Lulu porque junto a su club ha conseguido el ascenso a Segunda Federación, una temporada que cierra de una forma poco ortodoxa: «Ha sido el broche de oro. Personalmente, he perseguido este ascenso durante 5 años en El Palo y justo cuando ascendemos puedo jugar en la liga de Piqué, además con Saiyans, que yo soy fan total de Dragon Ball. Este 2023 lo recordaré para siempre. De hecho, en mi sótano tengo enmarcadas las dos camisetas, la del ascenso y la de Saiyans».

Él prefiere ser prudente con respecto al futuro, pero al mismo tiempo optimista: «Somos un equipo joven, en crecimiento, debutante en esta nueva Segunda Federación, creo que hay que ir paso a paso, asentar las bases y pelear por la salvación. Una vez conseguido toca soñar a lo grande, pero con los pies en el suelo», analiza Lulu contento por todo lo sucedido al final de temporada.

En definitiva, un jugador de barrio cuya meta principal era subir un peldaño más junto a su club en el difícil mundo del fútbol profesional. Lo que no esperaba es que iba a aprender a disfrutar del deporte al que le ha dedicado su vida de una forma totalmente nueva y distinta a como tenía concebido el fútbol en su cabeza, con nuevas emociones y experiencias que se quedarán en su memoria. Por lo que a nivel futbolístico, y sin riesgo a equivocarse, Lulu ha encontrado las 7 Bolas de Dragón.