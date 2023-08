Amanece un nuevo día a orillas de la Sierra de Mijas, y bajo la atenta mirada del Monte Jabalcuza el municipio más poblado de la comarca del Guadalhorce como es Alhaurín de la Torre, luce radiante en los primeros compases del verano.

Sus infinitas hectáreas de campo cultivado con el mimo necesario para que florezcan los mejores frutos de la tierra madre, dan colorido a una población estrictamente ordenada y volcada con el cuidado de sus rincones, que podemos ir comprobando a lo largo de las numerosas glorietas que nos encontramos en el recorrido de sus alegres y vistosas calles.

Este año, más aún si cabe, la localidad luce con mayor esplendor al cumplirse el 50 aniversario de la fundación de unos de sus clubes más antiguos de la comarca, el Alhaurín de la Torre Club de Fútbol, que, bajo la batuta de su presidente Francisco Bernal, Antonello que regenta la famosa Pizzería italiana Frascatti en Guadalmar, el resto de miembros de la Junta Directiva y sobre todo la colaboración inestimable de nuestra querida María Teresa Ortiz, persona encantadora donde las haya, han cuidado mimosamente todos los detalles para celebrar las 'Bodas de Oro' como bien merece la institución alhaurina.

La provincia de Málaga ofrece un gran abanico de clubes capacitados para formar a futuros cracks, pero, cuan amor a primera vista se tratase, al pisar la sede social del Club sita en el Estadio de Los Manantiales, -el templo donde dos de las mayores Leyendas que ha dado la capital de la Costa del Sol, como son Apoño y Edu Ramos, dan los últimos coletazos a sus carreras deportivas-, y al ver aquella sonrisa eterna que desprendía Tere y el cariño que mostró desde el primer momento con David, al instante supe que ese era el sitio perfecto para que con apenas 5 añitos, nuestro vástago comenzase a dar sus primeros pasos en el mundo del fútbol.

Situamos el epicentro de esta historia en la Avenida del mar Cantábrico, donde luce un pequeño y coqueto Estadio de fútbol llamado «Carranque» ­sede del filial del ATCF­, aunque yo en homenaje al jugador más grande de todos los tiempos, don Alfredo Di Stéfano, le llamo «La Fábrica», más en concreto, «La Fábrica de los sueños», ya que es allí donde nuestro particular Disneyland del fútbol lugareño, cobra todo su sentido para la forja de las futuras estrellas del balompié.

Fue, en concreto, a finales del agosto pasado cuando por primera vez pusimos un pie en aquel mágico lugar. No menos de 100 niños y bajo la batuta de nuestro querido e incombustible Antonio Arcos –un emblema del Club a sus 73 años de edad–, que era el encargado de distribuirlos con los distintos entrenadores que permanecían atentos a sus órdenes, poblaban el césped de nuestra nueva casa. Finalizada la distribución daba comienzo el ejercicio físico mientras David, preso del pánico por ver a tanto niño junto, se resistía a entrar al césped. Aquellos minutos de duda fueron claves para el posterior desarrollo de su formación en el equipo, y es que mientras todos ejercían su trabajo con denotada concentración, al fondo del todo se oían los gritos apasionados de la única entrenadora que ejercía en el campo. Gesticulaba con vehemencia, gritaba apasionadamente y los chicos con gran devoción seguían sus instrucciones a rajatabla.

Antonio se acercó a mí y me dijo, «entra tú con el chaval hasta que poco a poco se adapte con los demás chicos…», casi no le dejé terminar de hablar cuando me dirigí como un poseso hacia aquella chica de la cual me quedé prendado por la capacidad de atracción que tenía hacia sus jugadores. Al ver la situación, paró un momento el entrenamiento y sin dudarlo ni un instante, se dirigió a David para hablar con él. «¿Cómo te llamas? -David. Hola David, yo soy Lorena, vente conmigo…». Qué palabras mágicas le diría mientras caminaban juntos hacia el resto de chicos que la timidez de David se esfumaría al instante y sin apenas darme cuenta, ya estaba corriendo con los demás. Tranquilamente me volví hacia las gradas cuando mi mente comenzó a dar vueltas y vueltas sobre el parecido de aquella chica con Tere y es que la duda se solventó al instante, ya que alguien desde el tendido y al comentarlo con mi mujer me diría: «Lorena es la hija de Tere…». Definitivamente, ¡habíamos acertado de pleno en la elección!

La maquinaria ya estaba en marcha y aquellos «enanos» encantadores que apenas se levantaban un palmo sobre el césped, comenzaban a dar sus primeras patadas al balón. El sueño de «Nunca Jamás» –como si estuviesen inmersos dentro del propio sueño de Peter Pan–, había comenzado para los «Bebés»: Gonzalo, Diego, Milan, Hugo, Iker, Antonio Campos, Cristian, Adri, Antonio Sáez, Manuel, José, Francis, Iago, Izan, Alberto y David.

Comienzo de la temporada

El 21 de octubre de 2022 se daba el pistoletazo de salida al campeonato provincial de liga de Bebés, con los chicos visitando la temible cancha de La Mosca, en la popular barriada de El Palo. De aquel partido recuerdo la lección que nos dieron los chicos a los padres nada más comenzar la temporada. Mientras los adultos andábamos un poco cabizbajos por la derrota, ellos con una sonrisa infinita se mostraban muy felices por haber jugado un partido de liga. Y así fue cómo todos nos dimos cuenta de que ganar o perder no era lo importante, sino disfrutar y aprender.

Tras aquella lección de madurez mostrada por nuestros pequeños, la segunda jornada se llevaría a cabo el 30 de octubre, recibiendo la visita del C.D. Campanillas en Carranque. Fue la primera victoria de los nuestros por 6-0, que se celebró por todo lo alto, pero al igual que en la jornada anterior y ya con la lección bien aprendida, supimos disfrutarlo sin tener en cuenta el marcador final. El 12 de noviembre y ejerciendo como locales llegaría la segunda victoria, en esta ocasión por 9-1 frente a La Cala, con una actuación inconmensurable de nuestra gran estrella Jose Alcántara, autor de 5 goles, alguno de ellos de auténtico crack. Luego llegarían las derrotas ante la A.D. Malaka y C.D. Carlinda, para regresar a la senda de la victoria el 17 de diciembre ante el C.D. Romeral por 7-0. Aquel día fue muy especial para David, ya que Lorena le otorgaría el brazalete de capitán por primera vez, el cual lució con tremenda madurez a pesar de sus escasos 5 añitos. Fue capaz de ejercer de maestro de ceremonias a la perfección y ese día ha quedado señalado para toda su vida como uno de los más felices.

Tras el parón de navidad, los chicos volvían con mayor entusiasmo si cabe. Tocaba visitar las instalaciones del C.D. Campanillas y con motivo del cumpleaños de David, volvería a ejercer de nuevo como capitán. Aquel partido fue el día en que más orgulloso me sentí de él ya que supo ejercer de Líder como un auténtico veterano. El equipo había ganado 0-6 y mientras lo estaban celebrando todos juntos en la zona de los familiares, David se percató que en la portería del fondo el portero contrario estaba pegado a uno de los postes de la portería llorando. Dejó a sus compañeros en plena celebración para dirigirse a su rival y darle el consuelo oportuno. Le abrazó y acarició con ternura, lo cual me hizo estremecer.

Aparentemente, aquel día nada hacía presagiar lo que iba a suceder para la jornada siguiente, y es que Lorena tras el habitual entrenamiento de los miércoles, nos daba la triste noticia de que dejaba al equipo por órdenes recibidas desde arriba, para dirigir únicamente al equipo Prebenjamín, lo que nos sumió en una profunda tristeza e incertidumbre. Manu y Pablo tomaron el relevo de Lorena con muchas ganas y buen pie ya que inmersos en pleno mes de febrero, llegaría una gran victoria lejos de casa por 1-4 ante La Cala C.D.

El Malaka nos derrotaría en casa, dando paso a un partido trascendental en la lucha por la tercera posición ante el C.D. Carlinda. Y en uno de los partidos más completos de la temporada dentro de la era de los nuevos entrenadores, los chicos fueron capaces de sacar un empate a 2 extraordinario. El cierre de la temporada se dilucidó en Teatinos el 24 de marzo, en el campo del C.D. El Romeral, donde los chicos obtuvieron una gran victoria por 0-6.

Segunda mitad de temporada

Durante la temporada hubo varios parones para la disputa de varios torneos y partidos amistosos, de entre los que destacamos el homenaje a Idaira, una chica del popular barrio de la Luz muy querida, y celebrado en las instalaciones del Conejito, donde nuestros Bebés tras 3 grandes victorias consecutivas, obtuvieron el subcampeonato al caer en la tanda de penaltis en la final. De nuevo una lección de los chicos, ya que supieron darle sabor levantando el trofeo de subcampeones a lo más alto del cielo sin importarles la posición final en el torneo. Aquella copa los convirtió en los niños más felices del mundo.

Pero de entre todos los partidos celebrados durante la temporada, el que más impacto produjo a David, fue el disputado ante uno de los equipos punteros de Málaga, el Mortadelo C.F., donde en un partido ya legendario para la historia de los Bebés alhaurinos y jugando de extremo derecho, cuajaría una actuación inolvidable, con dos goles en su haber, uno de ellos desde fuera del área y de tiro cruzado, sobre el cual, el portero rival no pudo hacer nada. Un auténtico golazo. 9-1 ante un señor equipo en una tarde inolvidable para los chavales.

La temporada pondría su colofón con el broche de oro tras la conquista del Torneo «Andujar Oliver» celebrado en El Ejido, donde en esta ocasión, la tanta de penaltis caería en favor de los nuestros; y por supuesto, la gran fiesta de las Bodas de Oro del Club con un gran agasajo celebrado en el estadio de Los Manantiales, donde la institución alhaurina reconocería la labor de todos sus jugadores, desde las categorías de Bebés hasta el primer equipo, con la entrega de un trofeo conmemorativo del acto, prolongándose la celebración hasta altas horas de la madrugada.

Y así fue como transcurrió el primer año de nuestros «pequeños» grandes campeones como federados en la provincia de Málaga, donde su magia e ilusión nos cautivó e impregnó de una felicidad que llevaremos muy presente con el devenir de los años, por lo que ya podemos decir esa famosa frase «tergiversada» de: «Colorín Colorado, este cuento NO se ha acabado». ¡Continuará!...