Las campeonas del mundo no acudirán a la llamada de la nueva seleccionadora, Montse Tomé, y mantienen su pulso con la Federación pidiendo más salidas de gente relacionada la estructura que montaron Luis Rubiales y Jorge Vilda, ambos ya fuera de la Federación.

Las jugadoras ya se lo han notificado a la RFEF y pasadas las tres de la tarde han hecho público un comunicado en el que explican su decisión de seguir el plante y no acudir a la llamada de Tomé para unos partidos en los que está comprometido el futuro de la selección en los próximos Juegos Olímpicos de París. Tomé quería contar con el equipo de gala para los enfrentamientos ante Suecia (22 en Goteborg) y Suiza (26 de septiembre), en el inicio de la Nations League y con la posibilidad de clasificarse para unos Juegos Olímpicos por primera vez en su historia.

Los señalados

Las futbolistas exigen la reestructuración del organigrama del fútbol femenino y señalan varias áreas de la RFEF sin dar nombres: "Reestructuración del gabinete de la presidencia y Secretaría general, reestructuración del área de comunicación y marketing y reestructuración de la dirección de integridad". Con ello quedan señalados, sin dar sus nombres, figuras como las de Andreu Camps (secretario), Javier Matallanas (presidencia) y Chema Timón (jefe de gabinete), Luis Arroyo (comunicación), Rubén Rivera (marketing) y Miguel García Caba (integridad). Todos ellos cargos de confianza de Luis Rubiales.

Tomé, que se estrena como seleccionadora tras ser nombrada después del cese de Jorge Vilda, no podrá contar con 21 de las 23 jugadoras que se proclamaron campeonas del mundo ni con las 12 amotinadas que no fueron a la cita de Australia y Nueva Zelanda, entre las que están las siete jugadoras que rechazaron ser convocadas y han mantenido firme su postura hasta ahora. Solo dos campeonas del mundo no han firmado el comunicado: las madridistas Claudia Zornoza y Athenea del Castillo.

El comunicado está firmado por 39 jugadores, de las cuales 21 pertenecen al equipo que ganó el Mundial. Desde el primer momento ha habido disensiones dentro del grupo y se ha intentado proteger a todas con una comunicación coral. Según viene adelantando El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, las jugadoras creen que son insuficientes los cambios que se han producido hasta ahora, pese a las salidas de Rubiales y Vilda, ya que la estructura federativa sigue dominada por los hombres de confianza del de Motril.

Piden más salidas y señalan a quién

Las jugadoras quieren fuera de la Federación a la persona que filtró el video de Jenni Hermoso en el autobús tras ganar el Mundial y recibir el beso no consentido de Rubiales (sospechan de mimebros del staff técnico), a las personas que idearon y dieron la orden de hacer el comunicado con las delcaraciones inventandas de Jenni Hermoso restando importancia a lo ocurrido (declaraciones que nunca realizó la jugadora) y a quienes redactaron esas declaraciones.

La duda ahora es saber qué jugadoras convocará Tomé, en el caso de que haya futbolistas dispuestas a acudir a su llamada porque eso las señalaría en contra de la lucha que están manteniendo sus compañeras. La nueva seleccionadora tenía previsto ofrecer su primera rueda de prensa esta tarde a las 16:45 en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, pero el acto se ha pospuesto sin confirmar hora ni día para la nueva comparecencia. Tomé no dará hoy viernes su primera lista de convocadas y tampoco está asegurado que lo haga este sábado. Desde la Federación se trabaja en la elaboración de la nueva convocatoria sin las campeonas del mundo y se está hablando con jugadoras para llegar a un acuerdo.