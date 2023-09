Se quitó una particular maldición el Costa del Sol Málaga este sábado en el Pabellón de la Arena, donde no ganaba desde 2018. El único donde no había vencido en esta época dorada. Hubo que sufrir hasta, literalmente, el último segundo para poner esa pica en Flandes. Victoria ajustada (22-23) en la pista del Motive.co Gijón La Calzada Balonmano para sumar dos puntos de alta trascendencia. Sin tiempo para descansar, el miércoles aterriza en Málaga el Super Amara Bera Bera.

En la igualdad de los primeros minutos apareció la figura de Silvia Arderius para hacer la diferencia. La central madrileña anotó dos goles y disparó a las malagueñas (4-7). Era el momento de pegar el primer acelerón y abrir hueco. Justo ahí se le bajó la persiana y pasaron más de cinco minutos sin perforar las mallas de la portería local. De ahí se pasó al 9-9 y la grada empujaba a las gijonesas, crecidas después de levantarse tras el primer golpe. Gabriela Bitolo, en sus primeros minutos reales de la temporada, y Eli Cesáreo dieron oxígeno con el 10-12. Precisamente, la brasileña puso el 12-14 al descanso. Ya se había recibido un aviso. Se salió del vestuario con la intención de estirar y la ventaja se movió en los tres goles (14-17). Faltaba una marcha más para romper. Una exclusión hizo entrar en bucle y sumar otro tramo importante sin anotar, lo que le dio alas a las de Guillermo Algorri. Contenía Virginia Fernández con varias paradas. Había necesidad porque aún no sabían lo que era ganar en esta campaña. Rojas, con la ley del ex, puso el 17-17. Lo paró Suso Gallardo y era Bárbara Piñeira, con sangre de hielo, la que con una vaselina rompió la sequía. Se pasó al 17-20, que parecía que daba algo más de tranquilidad. Falsa alarma. Otra exclusión era el palo en las ruedas de las ‘panteras’ y Paula Valdivia y Lorena Zarco comprimían (21-22). Se masticaba cada ataque, cada gol era oro molido. El botín era muy grande para ambos equipos. Estela Doiro anotó el 21-23, pero respondía rápidamente Zarco. Tendría ataque para igualar el Motive.co Gijón, pero se marchó arriba el lanzamiento de Rojas. Sufrida victoria y dos puntos claves para coger confianza y poner balance positivo por primera vez esta campaña liguera (2-1). Pica en Flandes y a pensar en el Super Amara Bera Bera, que visita Carranque el miércoles. Luego vendrá el sueño de volver a competir en Europa.