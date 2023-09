Montse Tomé compareció ante los medios en la previa del primer partido de la Nations League, contra Suecia, en Gotemburgo. En todo momento insistió en que quería centrarse en lo deportivo pero el contexto, extraordinario a la par que importante, lo impidió.

"Todos vimos la final del Mundial. Todo lo que pasó después fue algo desagradable. Pasaron muchas cosas que están fuera de mi control. En cuanto a lo deportivo, mañana tenemos el primer partido de la Nations League y todas y todos somos profesionales".

La polémica de la lista

Aunque ya lo dijo en la rueda de prensa de su presentación, Tomé argumentó sobre la convocatoria que "yo y todo mi 'staff' hemos querido siempre proteger a las jugadoras, ayudarlas y estar con ellas. Con Jenni Hermoso, especialmente, que es la que lo ha pasado realmente mal, como sus compañeras y como nosotros. He compartido con ella muchos años y empatizo con ella en todo. Tenía que ser profesional y sacar una lista, y elegí, o elegimos, las que para nosotras eran las mejores".

Apuntó que "no fue un error de comunicación sino de interpretación", pues "a mí me preguntaron si había hablado con las jugadoras, no con todas, y sí lo hice con algunas, claro. No voy a explicar lo que hablamos, forma parte del secreto profesional".

Su continuidad

Su figura quedó tocada tras la cumbre en Oliva, pues muchas de las futbolistas le expresaron, como pudo saber SPORT, su dolor y malestar por el hecho de haberlas convocado sin hablar con ellas y consciente de que no querían estar. De hecho, es algo que el presidente del CSD, Víctor Francos, destacó en su posterior comparecencia. Y la continuidad de Tomé es algo que se abordará cuando pasen estos dos partidos.

Sin embargo, la seleccionadora quiso manifestar que "si las jugadoras no nos quieren, eso yo no lo siento, no lo he oído de ellas. Yo tengo confianza, soy profesional y ellas lo son. Llevo poco tiempo en este cargo, tengo ganas de trabajar, de que se solucione esto, y de poder hablar de fútbol".

Mañana, su primer gran test, el primer duelo de la Nations League -clave para la clasificación para los Juegos Olímpicos del próximo año- contra Suecia en el peor contexto en el que se podría encontrar. Y, por supuesto, habló de ese partido en el plano deportivo: "Tiene una estructura defensiva impresionante. Son un gran equipo que a día de hoy está liderando el ranking FIFA. Es una competición nueva y atractiva. Tenemos ganas de poder empezar y empezar bien. Es un rival duro y lo respetamos muchísimo. Tenemos ya preparado el plan de partido".