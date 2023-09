Unión. Más allá de la camiseta, la bandera o los colores. Sororidad. Las jugadoras de la selección española culimaron una semana complicada e histórica para el fútbol femenino con el balón en los pies. Lo que ellas quieren hacer, por lo que se dedican a este este deporte. Aunque ya lo admitió Alexia antes del encuentro, no solo son futbolistas. No pueden. "Llevamos una semana durmiendo cuatro horas y nos hemos tenido que meter en la cabeza que no podemos ser sólo futbolistas". Es más, sobre el césped, lo siguen siendo.

En el partido que inauguraba la Nations League, torneo clasificatorio para los Juegos Olímpicos de París 2024, España visitaba Suecia en el Gamma Ullevi de Goteborg. Un estadio de dulce recuerdo para las culés, ya que ante esas gradas levantaron la primera Champions del club culé. Ahora, con la camiseta de España, y en un ambiente mucho menos amable, las futbolistas se plantaron en el césped tras una semana dura. Las caras de Irene Paredes y de Alexia Putellas lo decían todo en la previa. Sueño, agotamiento y estrés. La ansiedad ha sido una más en el vestuario estos días, y las reuniones y conversaciones, cruciales para hacer explotar un sistema arcaico y machista de la Federación, ha mantenido apartadas del fútbol a las jugadoras de la selección. 𝐔𝐍 𝐆𝐄𝐒𝐓𝐎 𝐏𝐀𝐑𝐀 𝐋𝐀 𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐈𝐀



🫂 Las selecciones española y sueca posan con una pancarta que reza el lema:



𝑺𝒆 𝒂𝒄𝒂𝒃𝒐́. 𝑵𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 𝒍𝒖𝒄𝒉𝒂 𝒆𝒔 𝒖𝒏𝒂 𝒍𝒖𝒄𝒉𝒂 𝒈𝒍𝒐𝒃𝒂𝒍. pic.twitter.com/k7gF1EuqmY — Teledeporte (@teledeporte) 22 de septiembre de 2023 Este viernes, cuando el balón volvía a rodar un mes después de ser campeonas del Mundial, el clima en la selección fue muy distinto. Nada de euforia, ninguna sonrisa. Contra Suecia llegaban exhaustas y el encuentro, más allá del partido, era el escenario de una nueva reivindicación. La totalidad de las futbolistas del vestuario de la selección, suplentes y titulares, salien al verde con un brazalete donde se podía leer: "Se Acabó". El lema que ha cambiado el fútbol español. Además, junto con las futbolistas suecas, posaron con una pancarta donde se podía leer también el lema acompañado de un clamor: "Nuestra lucha es una lucha global". Antes del partido, se ha producido otra imagen llena de significado. Las españolas se han sumado en un abrazo antes de formar un corro, donde Irene Paredes y Alexia Putellas han tomado la palabra como capitanas. Todas, unidas en la lucha que las ocupa.