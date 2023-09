Quedan aún un montón de carrera, cortitas como esta del sábado y grandes premios auténticos los domingos. El campeón, el italiano 'Pecco' Bagnaia (Ducati), que sigue corriendo en plan mundialista, es decir, pensando en la manera y el sistema de repetir, de retener, título, se muestra muy sólido. Cierto. Pero el ímpetu del joven madrileño Jorge Martín (Ducati), que viene de hacer doblete en Misano, sigue intacto y, hoy, en el debut mundialista de la India, el 30º país que visita el Mundial de motociclismo, ha conseguido su cuarto triunfo al 'sprint' (los mismos que Bagnaia) y le ha restado otros tres puntos al líder, que ya está a tiro del español, pues tiene 'solo' 33 puntos, cuando en un fin de semana quien gana las dos carreras puede sumar 37.

La carrera de hoy tuvo, sin duda, como principal protagonista a Martín, que le peleó la 'pole' ayer a Marco Bezzecchi (Ducati), hoy más que espectacular, portentoso, pues se fue al suelo en la primera curva y remontó hasta la quinta posición. Martín reconoció antes de la carrera que "el que llegue primero a la primera curva tiene el 90% de posibilidades de ganar la carrera". Dicho y hecho. "Salí de maravilla, tracé la primera curva primero, me benefició que Marco (Bezzecchi) se fuese al suelo, apreté de firme y cuando tuve un segundo sobre 'Pecco' (Bagnaia) la conservé y gané bien. Estoy muy feliz, pero aún queda mucho trabajo por hacer. 'Bezz', mañana, en la carrera larga será temible, hoy ha ido como una bala tras caerse".

Martín, enorme

Sobresaliente para Martín, en efecto. Casi un 10 para Bagnaia, que aún con secuelas de su accidente en Misano, sumó una segunda plaza que le permite mantener ciertas distancias con respecto a Martín. "Hoy, lo mejor que podía conseguir era un podio y lo he logrado, no sé si hubiese acabado segundo de estar 'Bezz' en la pelea, pero era todo lo que podía hacer. Mañana será todo más duro y esperemos que la pista ya esté totalmente seca, pues hoy ha estado en unas condiciones críticas tras el diluvio".

Casi triunfo de Marc Márquez (Honda), que vive una de sus peores temporada y que, tras el podio de Portimao (Portugal), otro tercer puesto y, de nuevo, con Martín y Bagnaia (en aquella ocasión ganó 'Pecco' y Jorge fue segundo), ha protagonizado una carrera impresionante, dominando el ritmo y resistiendo la persecución del surafricano Brad Binder (KTM), que acabó pegadito al colin de la Honda 93, pero siéndole imposible superar al campeonísimo de Cervera (Lleida).

"Me gustaría estar siempre en el podio, pero es imposible. Eso sí, mi compromiso con Honda y la competición es inalterable. Lo intento siempre". Marc Márquez, piloto del equipo Repsol Honda

"Siempre me gustaría estar en el podio, claro, ¡cómo no!, pero hay lo que hay y lo único que quiero es seguir demostrando que mi compromiso con Honda y la competición sigue siendo inalterable", dijo Márquez al finalizar la carrera y celebrar el bronce con todo su equipo. "El ritmo de carrera ha sido muy bueno, aunque Bagnaia estaba algo lejos. He sufrido y tenido que jugármela en varias curvas para mantener a Binder detrás, pero estoy muy, muy, feliz".

Tremendo Bezzecchi

Y, sí, dediquemos el último párrafo a un sensacional Marco Bezzecchi (Ducati), tercero candidato al título, que salió mal y chocó, en la primera curva, con su compañero de equipo Luca Marini, provocando una caída que le dejó sin opciones al podio. Pero el alumno preferido de Valentino Rossi se levantó, cogió su Ducati y salió como un búfalo, como un cohete, y remontó de la última posición a la quinta plaza ¡en tan solo siete vueltas!, pues estamos hablando de una carrera cortita, al 'sprint'. ¡Impresionante! ciertamente espectacular, pues 'Bezz' enlazó vuelta rápida tras vuelta rápida y sigue tercero del campeonato.

Mundial de pilotos: 1. 'Pecco' Bagnaia (Italia, Ducati), 292 puntos; 2. Jorge Martín (España, Ducati), 259; 3. Marco Bezzecchi (Italia, Ducati), 223; 4.Brad Binder (Suráfrica, KTM), 179 y 5. Aleix Espargaró (España, Aprilia), 160.