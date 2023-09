El nuevo proyecto del Balonmano Málaga, esta temporada con el apoyo de Rincón Dental, tuvo su puesta de largo este jueves en el Restaurante Montana, con la presencia de la directiva del club, con su presidente Paco Calzado a la cabeza y con Manolo Rincón también como protagonista en su primera temporada patrocinando al club costasoleño.

En el acto de presentación de la temporada estuvieron presentes también el concejal de Deportes Borja Vivas, representantes de la Federación Andaluza de balonmano, como su presidente Sebastián Fernández y el delegado federativo en Málaga José Torrente, y también acudió Víctor Varela, exdirector de comunicación del Málaga CF y actual vicepresidente y consejero delegado del Albacete Balompié, que jugó en las categorías inferiores del Balonmano Málaga en su adolescencia y que acudió a la cita para apoyar el proyecto, en un viaje relámpago desde Albacete hasta la capital costasoleña.

Nueve equipos federados

El Rincón Dental Balonmano Málaga contará esta temporada con 9 equipos federados, 6 masculinos y 3 femeninos, además de otros cuatro no federados (3 benjamines y un Prebenjamín). En total, el club contará con 9 entrenadores y unos 300 jugadores, de los cuales 200 estarán federados, con el equipo de Segunda Nacional como el que competirá en una mayor categoría.

El Pabellón de Carranque albergará los partidos de los seniors y de los juveniles, mientras que el Colegio Virgen de Belén acogerá los choques y los entrenamientos de los equipos de base.

Paco Calzado se mostró ilusionado ante la temporada que ya está a punto de arrancar. "Nuestro objetivo es seguir creciendo en un proyecto muy bonito. Este año, con la ayuda de Manolo, que nos hace mucha ilusión y le estamos muy agradecidos", afirmó.

Manolo Rincón explicó por qué ha decidido apostar por este club costasoleño. "Vi tan ilusionados a Paco y demás directivos que me fue imposible decirles que no. Que Borja Vivas esté aquí es muy importante para nosotros porque el ayuntamiento de Málaga está detrás", antes de profetizar: "Esto no queremos que se quede aquí. El objetivo es ascender y llegar a lo más alto", finalizó el empresario costasoleño.