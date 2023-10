El anuncio de que España, Portugal y Marruecos albergarán el Mundial 2030 formó este jueves un auténtico revuelo en todo el país, tanto a nivel deportivo como político. Y no lo fue menos en Málaga, una de las candidatas a convertirse en subsede de la cita mundialista. Borja Vivas, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Málaga, atiende a La Opinión y se muestra «optimista» con el hecho de que finalmente La Rosaleda termine acogiendo algunos partidos de uno de los mayores eventos deportivos a nivel planetario. «No sé si tendrá algo que ver, pero fuimos los primeros en estar dispuestos en cumplir con las exigencias. Málaga quiere formar parte. No sé si habrá nuevos candidatos. Espero que con el peso de la ciudad y nuestras intenciones se nos tenga en cuenta y lo consigamos», dice Vivas.

Málaga es una de las ciudades que aspira a ser sede del torneo. Y está bien posicionada en las quinielas. Ahora falta saber cuántos estadios españoles serán elegidos para determinar sus opciones. «Hablaban de que antes eran 11 y ahora 10 estadios. Dentro de esto es verdad que la ecuación es que estuviera repartido por comunidades, pero la FIFA pone requisitos y es difícil. Cumplimos todo, menos la capacidad del estadio, y el proyecto ya está en marcha. Sevilla reúne todas las condiciones. Se plantea que Andalucía pueda tener 2. Andalucía es patrocinador oficial. Madrid tiene dos sedes, Barcelona puede que también. Veremos cuando se tome la decisión», explicó. Además, Borja Vivas afirma que el proyecto de remodelación de La Rosaleda seguirá vigente, pase lo que pase. «La misión sigue siendo la misma. Si Málaga es elegida, ya tenemos un compromiso adquirido. Pero aún así seguimos con la intención. Hay que darle un nuevo giro, la demanda implica que se puedan hacer cosas nuevas. El ejemplo es el Bernabéu. Sacar rentabilidad. El proyecto de La Rosaleda tiene que continuar. Un centro comercial, un hotel... hace que se revitalice la zona. Nos vendría muy bien para el empujoncito ser elegidas», argumenta el concejal malagueño. Una Nueva Rosaleda para 45.000 espectadores Málaga está bien posicionada, pero Borja Vivas prefiere ser cauto: «Estamos confiados, creemos que cumplimos todas las condiciones. Estaba todo muy enfocado a que la decisión la tomase la Federación. Mi miedo personal es que las decisiones no se valoren por candidaturas y sea por temas políticos. Si hay sensatez, Málaga tiene que estar en las quinielas. La gente creo que entiende que Málaga lo merece». La elección entre las candidaturas que optaban al Mundial no se esperaba hasta el 2024, pero todo se ha precipitado desde que este miércoles la FIFA anunciara que el Mundial se jugará en España, Portugal y Marruecos -con tres partidos inaugurales en Sudamérica-. Este anunció oficial ha hecho que los dueños de La Rosaleda -Ayuntamiento, Diputación y Junta de Andalucía- tengan que ponerse manos a la obra con el proyecto de renovación del estadio, condición indispensable para poder ser sede, por tema de aforo. «Se suponía que todo iba a saberse en primavera del año que viene. Pero se ha precipitado todo. Nos hemos puesto las pilas, empiezan los contactos entre las administraciones para dar luz a todo y dejar claro que hay intenciones. Ahora se pone todo a funcionar, dependiendo también de que nos den garantías. Vamos justos de tiempo, dentro de lo que cabe. Esto es como la Expo, hace que todos los proyectos se hagan con más rapidez. Esto será igual. Se pondrá en marcha la maquinaria para hacerlo realidad», asegura. 8 La elección de Málaga como sede del Mundial dejaría un gran impacto económico en la ciudad, pero también supondría un impulso para el Málaga CF a nivel de instalaciones. «Como aficionado del Málaga, sería un espaldarazo para todos. Si alguien tenía la duda con el equipo, que vea que ese estadio es garantía para el proyecto. El impacto económico en puestos de trabajo, inversiones... Atraería nuevas instalaciones, aparcamientos, hoteles... El tema del Metro. La capacidad hotelera la tenemos garantizada. Sería un espaldarazo más. Es un escaparate más. Selecciones que quieran venir a Málaga a entrenar. El tema del fútbol trasciende a lo deportivo. Es un reto», dice el edil costasoleño. Pero, ¿puede perjudicar la candidatura de Málaga que ya esté confirmada en Andalucía Sevilla -Estadio La Cartuja- como sede? «Soy sensato, si no nos eligen la excusa será que ya hay una sede en Andalucía. La gente tiene en mente Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Bilbao, Málaga... Hay que ser prudentes, siempre lo he sido. Todos pensamos que Málaga tiene que estar». «Hay que ser optimistas. Ya lo hemos vivido en el tema de la Expo. Nos llevamos el disgusto. Siempre puede ocurrir, pero me gustaría ser optimista. Lo ideal hubiera sido ser candidatos de inicio. Ahora nadie tiene dudas, todo el mundo quiere ir para adelante. La parte positiva es que a excepción de Madrid no creo que haya ciudad en España que empuje más. No sé si se valora. Si buscamos esto, no hay dudas. Hasta donde sé, tenemos bastantes opciones. Málaga y Sevilla están a más de 200 kilómetros. No habría ningún problema», concluye.