El Nueces de Ronda Atlético Torcal 'murió' en la orilla frente a las actuales campeonas de la Primera División de Fútbol Sala Iberdrola. El Pescados Rubén Burela se llevó los tres puntos de Guadaljaire con un resultado de 1-3, pero no sin sufrir. Tres goles de Emilly acabaron con un conjunto local muy trabajador en defensa e impulsado por su pabellón. Con este resultado, el Torcal cierra la zona de la salvación con tres puntos en cuatro partidos.

Las locales salieron con Valeria en portería, Eva como cierre, Cristi y Julia en las alas y Ale de pívot. Las locales respondieron a continuación a través de un gran disparo de Eva que detuvo Caridad. El balón quedó muerto, pero Ale no llegó al rechace. En estos primeros compases del encuentro Burela manejaba el balón y el Nueces de Ronda esperaba para salir a la contra.

Las mejores ocasiones para las locales llegaron en el ecuador del primer tiempo. Al minuto 10 Ksenia desde lejos puso un disparo raso, pero potente, que obligó a Caridad a estirarse y mandar el balón a córner. Pocos segundos después, Ale gozó de una gran ocasión tras pase de Eva que desvió la defensa de las de Julio Delgado.

La mayoría de jugadas de peligro visitantes llegaron tras pérdidas de las de Víctor Quintero. A falta de tres minutos para el descanso llegó el primer gol de Burela (0-1). Tras desajustes en la marca por parte de la defensa local, Cami puso un centro raso al corazón del área para que Emilly batiese a Valeria. En la última jugada de la primera mitad, Ale aprovechó un regalo de la defensa de Burela para disparar a escasos metros de la portería rival, pero no acabó en nada.

En el segundo período, Valeria sostuvo al Nueces de Ronda Atlético Torcal. Al minuto 22 la portera desvió una dura volea de Irene Samper. La guardameta continuó con su monólogo y bloqueó trallazos de Montoro, Rafinha y Jenny. En el minuto 31 el asedio visitante se transformó en el segundo gol de Emilly (0-2). Tuvo fortuna tras recoger el rechace de un disparo bloqueado y batió a la heroína de la tarde.

El Nueces de Ronda Atlético Torcal no conseguía disfrutar de ocasiones de peligro ante el cerrojo gallego. La mejor oportunidad llegó tras una gran jugada. Buena circulación de balón en la que Afri puso el balón para Cristi, que tiró un pase entre líneas al que no llegó Eva por milímetros. Sin embargo, las locales en ningún momento bajaron los brazos y aprovecharon los despistes del rival. Afri condujo un gran pase filtrado y se plantó delante de la portería de Oliveira. No encontró puerta, pero Ksenia remató con violencia el balón rechazado para poner el 1-2 y a Guadaljaire patas arriba con 7 minutos aún por disputarse.

Las de Víctor Quintero apretaron y consiguieron encerrar a su rival atrás. Finalmente, las ilusiones de las malagueñas se desvanecieron cuando Emilly envió el balón al fondo de la red por tercera vez en la tarde (1-3). Desde su propio campo aprovechó la portería vacía del Nueces de Ronda Atlético Torcal, ya que Afri se encontraba desempeñando la función de portera-jugadora.

Guadaljaire fue una olla a presión de principio a fin. La afición recibió al Nueces de Ronda Atlético Torcal con una gran asistencia y apoyó al equipo en los momentos más complicados. Además, las locales recibieron la compañía de las chicas de la cantera, así como de los clubes Torremolinos y Playas de Málaga.