El diario 'Marca' ha tenido acceso a las conversaciones entre Jennifer Hermoso y Rubén Rivera, director de marketing de la Real Federación Española de Fútbol, durante el viaje a Ibiza de la jugadora posterior a la consecución del campeonato del Mundo en Australia.

En declaraciones de la jugadora española a la Fiscalía, así como su amiga Ana Ecube, el director de marketing de la RFEF las habría presionado y coaccionado para que Jennifer declarará a favor de Luis Rubiales para 'suavizar' la situación.

Así, Rivera aseguró ante la Audiencia Nacional que sus conversaciones con Jennifer Hermoso durante las 48 horas que duró el viaje a Ibiza fueron estrictamente profesionales y que en ningún momento presionó a la jugadora como esta había asegurado en su declaración.

Para probar su testimonio, el director de marketing de la RFEF presentó ante la Fiscalía las capturas de pantalla con los whatsapp intercambiados con Jennifer Hermoso durante esos días en los que no aparece ninguna referencia a Luis Rubiales.

Los mensajes en Ibiza

Hermoso denunció que el viaje, que tuvo lugar entre el 22 y el 24 de agosto, se convirtió en un escenario de presiones y coacciones. Según la declaración de la jugadora a Fiscalía, Rubén Rivera le pasó una llamada de Miguel García, director del comité de Integridad de la Federación, que "me comenta que tengo que hacer un Zoom inmediatamente para decir la verdad, lo que ha pasado, que el beso ha sido una tontería y que ya está"

"Le pregunto si estoy obligada, y me dice que 'sí, lo hemos hecho y lo haremos con otras personas. Esto va en el protocolo de la Federación.(...) Rubén seguía a mi lado, le digo que ya está, que ya se lo mandaré y Rubén coge el teléfono y me dice que me lo carga. A los 5 minutos vuelve y me dice si me da ya el teléfono. Le digo que me deje tranquila, acababa de llegar a Ibiza, con dos días sin dormir. Le dije que deje el teléfono".

Rivera defiende, sin embargo, que los mensajes que se intercambió con Jennifer Hermoso fueron en tono desenfadado y presentó capturas en los que se leen frases de la jugadora como: "Haz magia!" (para pedir que su amiga Ana Ecube pudiera participar del viaje) o "Rubén, puedes decir a tu mujer que no tengo bikini. Que me ha preguntado y le he dicho que sí tenía, jaja".