El francés Ugo Blanchet se ha proclamado campeón del ATP 125 Málaga Open 2023, el mayor Challenger de España en pista dura, al imponerse al italiano Mattia Bellucci. Ha conseguido además adjudicarse su primer gran torneo del circuito ATP Challenger tras anotarse un doble 6-4 en un duro partido, pero sin ceder un solo set en toda la competición.

El francés ha conseguido levantar el título de la capital costasoleña tras ser más perseverante con su juego. No en vano ambos jugadores han mantenido una intensa lucha por superar al rival jugando desde el fondo de la pista, un intercambio de bolas que permitió ver un partido muy atractivo para el público asistente, que con constantes aplausos agradeció el esfuerzo de los deportistas.

Los jugadores, a sabiendas de la importancia de conseguir este título para sus carreras profesionales, defendieron cada punto en disputa. Si bien, Blanchet comenzó el encuentro con un parcial de 3-0, Bellucci le remontó hasta el 3-4, pero con otro parcial del francés (3-0) se adjudicó el primer set. El segundo set fue todavía más reñido y ninguno de los tenistas consiguió

sacar una renta superior a los dos puntos, alternándose los breaks con el mantenimiento de los puntos. Así se llegó al 4-4 pero Ugo consiguió el punto de saque y con la posterior rotura a Bellucci, consiguió este primer título de ATP en su carrera.

El ganador del ATP 125 Málaga Open, que sucede en el trono a su compatriota, Constant Lestienne, disfrutó de este gran triunfo en Málaga. "Me siento increíble, es mi primer título ATP Challenger Tour. He estado muy concentrado en lo que tenía que hacer, lo cual me ha ayudado a jugar muy bien durante toda la semana. Por lo que estoy muy contento", dijo Blanchet

tras levantar el trofeo. Bellucci por su parte durante la entrega de premios se mostró muy satisfecho con su semana en el ATP 125 Málaga Open, donde ha conseguido llegar a la final del cuadro de individuales, llegando desde la fase previa, y a las semifinales del cuadro de dobles.