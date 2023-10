Max Verstappen ha comenzado al frente en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de México, decimonovena prueba del calendario de Fórmula 1 de 2023. El ritmo del Red Bull en altitud y condiciones de calor (41º en pista) ha sido tan superior como hace una semana en Austin y el piloto neerlandés, tricampeón del mundo, ha liderado con un tiempo de 1.19.718, seguido de Alex Albon (Williams) a 95 milésimas y de su compañero Sergio Pérez a dos décimas.

Cumpliendo con la norma de la FIA de alinear a un joven piloto en al menos una sesión libre, este viernes en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez hemos visto hasta cinco caras nuevas en la primera tanda: Bearman (Haas), Hadjar (AlphaTauri), Doohan (Alpine), Pourchaire (Alfa Romeo) y Vesti (Mercedes).

Carlos Sainz, que ayer se ausentó de la rueda de prensa oficial de la FIA al sentirse mal, ha aparecido en el box de Ferrari totalmente recuperado y se ha subido al monoplaza sin ningún problema físico, pero sí a nivel técnico. Y es que nada más salir a pista, el SF-23 de Sainz ha sufrido un problema hidráulico que le ha devuelto al garaje durante varios minutos.

Problema hidráulico en el monoplaza de Carlos Sainz 😱



Ha podido llegar a boxes de milagro#MexicoDAZNF1 🇲🇽 pic.twitter.com/eEVfN6w7kp — DAZN España (@DAZN_ES) 27 de octubre de 2023

Tampoco Fernando Alonso ha tenido un buen estreno. Después de dar solo dos vueltas al trazado, ha tenido que regresar al box de Aston Martin por un fallo en el alerón trasero, que ha tenido que ser desmontado. Sin perder tanto tiempo como Sainz, Alonso ha podido reincorporarse a la sesión sin más incidencias, para terminar 16º en una jornada que los de Aston Martin han dedicado a hacer pruebas para tratar de optimizar el paquete de mejoras que incorporaron en Estados Unidos.

Ni Verstappen se ha librado de los problemas y a cuando lideraba la sesión con más de dos décimas sobre Sergio Pérez, ha alertado al muro de Red Bull de que notaba alguna pieza suelta en el interior del coche.

La entusiasta afición mexicana ha disfrutado viendo a Checo, ídolo nacional, encabezando la tabla de tiempos por momentos, aunque el piloto de Guadalajara no ha podido frenar a su ambicioso compañero Max Verstappen, que a pesar de haber sentenciado ya el título en Qatar, no renuncia a nada y no tiene intención de ayudar a su compañero en la lucha por el subcampeonato frente a Hamilton, a 39 puntos.

Ferrari ha podido solventar el fallo en el coche de Sainz a tiempo para que el madrileño, podio en Austin tras la descalificación de Hamilton, pudiera tener una primera referencia en el circuito mexicano. Carlos ha sido séptimo al final de la sesión, a 7 décimas del crono de Verstappen.

Entre los rookies Theo Pourchaire ha sido el peor parado, ya que una avería en el Alfa Romeo le ha dejado en boxes durante toda la sesión y el francés ha terminado si poder completar ni una sola vuelta. 15º +4O. Oliver Bearman (Haas) e Isack Hadjar, que ha tomado el volante de Yuki Tsunoda en AlphaTauri, han marcado los mejores registros entre los jóvenes.

GP de México. Libres 1:

1. Max Verstappen (Red Bull) 1'19"718

2. Alexander Albon (Williams) a 0"095

3. Sergio Pérez (Red Bull) a 0"297

4. Lando Norris (McLaren) a 0"519

5. Charles Leclerc (Ferrari) a 0"579

6. Oscar Piastri (McLaren) a 0"750

7. Carlos Sainz (Ferrari) a 0"761

8. Daniel Ricciardo (AlphaTauri) a 0"850

9. Esteban Ocon (Alpine) a 0"959

10. Lance Stroll (Aston Martin) a 0"969

11. Lewis Hamilton (Mercedes) a 1"006

12. Nico Hülkenberg (Haas) a 1"250

13. Guanyu Zhou (Alfa Romeo) a 1"411

14. Logan Sargeant (Williams) a 1"439

15. Oliver Bearman (Haas) a 1"595

16. Fernando Alonso (Aston Martin) a 1'21"347

17. Isack Hadjar (AlphaTauri) a 2"223

18. Jack Doohan (Alpine) a 2"391

19. Frederik Vesti (Mercedes) a 3"219

20. Theo Pourchaire (Alfa Romeo) ST