El ajedrez llega a la sede de la Colección del Museo Ruso de Málaga con el XVII Open Internacional de la ciudad. Este evento incluye dos torneos oficiales: el I Magistral Ciudad de Málaga y el XVII Open Internacional sub 2400 de Málaga 2023. Además, se disputarán el Torneo de Ajedrez inclusivo, con 5 jugadores de la ONCE, y dos torneos para niños con unos 20 jugadores por torneo.

En el Museo Ruso estarán presentes ajedrecistas jugadores de España, Ucrania, Hungría, Suecia, Venezuela, Francia y Cuba. Entre los jugadores destacados están el maestro ucraniano Alexander Kovchan y el maestro cubano Lelys Martínez.

Las partidas arrancan el 7 de noviembre y finalizan el 12 en el caso del Magistral y en el caso del Open Internacional comenzarán el viernes 10 y se prolongarán hasta el domingo 12 . Los torneos tienen la colaboración del Ayuntamiento de Málaga, por medio de las áreas de Deporte y Cultura y la Diputación Provincial de Málaga.

Requisitos y premios

El I Magistral se desarrollará con el sistema Schiller, según programa Swiss-Manager, a 9 rondas. Los participantes deberán estar titulados. El ritmo será para cada jugador de 90 minutos más 30 segundos de incremento por jugada y habrá premios para los tres jugadores del equipo vencedor.

En el XVII Open Internacional sub 2400 Ciudad de Málaga, los participantes españoles deberán estar federados y tener la licencia de 2023 en vigor, mientras que los de bandera extranjera habrán de tener código FIDE. Habrá un máximo de 100 jugadores. Las rondas comenzarán el 10 de noviembre, a las 10:30 horas, y la entrega de premios será el domingo 12, a las 15:00 horas.

La competición se regirá por sistema suizo, según programa Vegachess, a 7 rondas. El ritmo será para cada jugador de 60 minutos más 30 segundos de incremento por jugada. El rango de premios oscila entre los 1.000 euros y trofeo para el primero de la clasificación general y los 50 euros, con trofeo, que percibirán el 1º sub 2000; sub 1800; sub 1600; el primer jugador local; y el primero de la categoría adaptada, todos ellos con su trofeo. Habrá premios también de entre 700 y 55 euros para los clasificados entre el segundo y décimo lugar.

Inscripciones

El coste de las inscripciones oscila entre los 35 euros de la general a la gratuidad para los jugadores titulados (GM, WGM, IM, WIM), 30 euros de los federados en Málaga y los 25 euros para los jugadores sub 14. La inscripción puede hacerse siguiendo las instrucciones de la web www.opendemalaga.com y enviando un correo a open@ajedrezmalaga.org.